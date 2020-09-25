海外仓：对外合作新通道

菜鸟日本仓外景观。

菜鸟供图

在谷仓美西仓，员工做好防疫措施。

谷仓海外仓供图

在菜鸟比利时仓，员工正在装车转运货物。

菜鸟供图

中国建材迪拜仓外，塔吊标准节正整装待发。

中国建材集团供图

9月1日，中国首趟中欧班列跨境电商B2B出口专列从重庆成功开行。

新华社记者 唐 奕摄

当前，新冠肺炎疫情仍在全球加速蔓延，给世界经济和贸易带来巨大冲击。同时，也促使各国消费者消费习惯发生改变，部分线下需求转移至线上，直接对应终端消费者的跨境电商逆势增长。然而，特殊时期，各国贸易政策波动，国际物流运力减少，全球供应链体系不稳定性持续上升。

作为跨境供应链的主力，海外仓是跨境电商、跨境零售本土化的关键基石。配送时效快、运输成本低、购物体验好……凭借独特优势，疫情之下，海外仓的重要性进一步提升。近期，国家和地方多次出台政策鼓励支持海外仓建设，将其视为稳出口、稳外贸的重要举措。

近年来，越来越多的中国企业出海布仓或借仓出海，海外仓发展迅速。国内各跨境电商综合试验区企业已建海外仓超1200个，服务范围覆盖全球。无论是助力国际抗疫，还是促进供应链稳定畅通，抑或是推动“一带一路”建设，中企海外仓的表现都可圈可点，日渐成为中国制造走向海外的主支点和中国开展对外合作的新通道。

多仓配合 限期必达

海外疫情形势日益严峻，居民防护用品需求急剧上升。来自浙江青田的倪佩剑已在西班牙工作生活22年。面对来势汹汹的疫情，作为菜鸟西班牙仓的负责人，他毅然选择坚守岗位。“当地很多民众通过我们拿到了国内发来的防疫物资和生活必需品，我深深感到西班牙仓责任重大，必须随时待命。”这是被问及为何不回国时，倪佩剑作出的回答。

为避免孩子交叉感染，倪佩剑将小孩送到亲戚家居家隔离。在做好疫情防控的前提下，他与西班牙员工一起，天天在仓库里打包、装车。他们还陆续向当地医院和路面执勤人员捐赠口罩、手套、免洗手液等防疫物资。

然而，伴随疫情加重，西班牙仓的配送合作方西班牙邮政出现大面积瘫痪，尾程配送面临挑战。眼瞅着每日增长的订单，倪佩剑犯了难。一旦配送中断，仓库停摆，商家的货发不出去，急需用品送不到家，这损失可就大了。

此时，菜鸟智能物流骨干网起了作用。在西班牙邮政大面积瘫痪后，菜鸟智能系统紧急切换至其他商业快递公司，确保了仓内货物顺利送出。

“快速交付是关键。而自建重要节点，是保障快速交付的关键。”菜鸟出口物流事业部总经理熊伟表示。2018年12月，菜鸟在比利时列日投建eHub（数字贸易中枢），并以此为中心，建起辐射欧洲重点国家的卡班网络。“再加上多条国内到列日的包机航线和数字化智能化平台，可以保证仓发三日达的配送效率。”

谷仓海外仓是深圳一家专注为跨境电商提供海外仓储服务的企业。“受疫情影响，口罩等防疫用品的订单大幅增长。我们能做的，就是想尽一切办法，确保国内的防疫物资尽快输送到海外最需要的地方。”谷仓副总经理陈凯斌说。

他给记者讲了一个故事。欧洲疫情暴发后，广州某家生产额温枪的企业有10万支额温枪需要发往意大利和西班牙，但那时两国的清关和码头操作基本停摆。如何把这批紧缺的物资送过去，成了一道难题。

谷仓了解情况，并对海外实际进行分析后，认为法国当时物流状况稍好、清关较快，便为该企业制定了由谷仓法国仓中转的方案。分秒必争，说干就干！待物资一抵法国，法国仓抽调专门人手，开通绿色通道，将物资直送意大利仓和西班牙仓。三仓密切配合，极大提升了防疫物资在当地的分发时效。

疫情期间，这样的故事还有很多。正是如此，来自中国的优质防疫物资和生活必需品才能源源不断地从海外仓送到各国消费者手中。

真正实现“全球卖”“全球买”

福州德塔电源技术有限公司是一家全球性发电设备制造商，自2019年入驻中国建材迪拜海外仓以来，一直在仓存贮发电机组。“很多同类企业都受到疫情影响，但福州德塔的业务不降反升，一个重要原因就是海外仓库存可在本土销售配送。”中建材集团进出口有限公司副总经理王立鹤说。

疫情期间，亚马逊FBA仓库数次限制货物入库。国内不少跨境电商和出口企业表示，疫情让大家有更多思考，其中之一就是意识到海外仓的重要性。

海外仓面积有大有小，但无论大小，其背后都联系着千万家中国制造企业。“跨境电商物流和海外仓成为‘稳外贸’的重要支撑。”商务部国际贸易经济合作研究院电子商务研究所所长张莉指出。

自新冠肺炎疫情暴发以来，国家和各地多次出台政策鼓励支持海外仓建设，培育贸易新业态新模式。

6月28日，稳外贸工作座谈会召开。进一步提出鼓励引导多元投入建设海外仓，加大对带动中小企业出口的外贸服务平台的支持，培育新的外贸增长点。

7月1日，在黄埔海关下属的沙田海关，一批假发通过菜鸟关务系统“秒级”清关，随后乘机飞往菜鸟比利时列日海外仓。同一天，在深圳海关，由菜鸟承运的550件卫浴台盆也快速通关，前往印度尼西亚海外仓。

通关效率由天到秒，得益于海关总署发布的跨境出口新政。相较传统出口模式，跨境电商B2B直接出口和跨境电商出口海外仓两种模式可简化申报、便利通关。新政已在北京等22个海关展开试点。业内人士认为，此举将出口海外仓模式纳入跨境电商监管，填补了海关在该领域的政策空白，使海外仓成为外贸企业保出口、保增长的重要通道。

由于居家时间增多，中国生产的扫地机器人、电视机、健身器材、电子产品等海外需求增长明显。基于此，菜鸟欧洲海外仓9月日均订单较4月增长12倍。“许多国家公共交通停摆，部分国家还为购买自行车提供补贴，自行车成了热门。一些卖家为此还在海外仓备了比以往多3到4倍的货。”熊伟说。

在进口方面，海外仓也扮演重要角色。近期，天猫国际宣布升级海外仓业务，正式发布“海外直购”。这意味着，借助海外仓，不仅高品质的中国制造可以走向世界，国外的潮流新品也能来到中国，真正实现“全球卖”“全球买”。

对此，王立鹤表示，当前全球物流不畅、贸易萎缩，海外仓在稳定畅通产业链供应链上发挥了调节器、缓冲剂的作用，同时也助力推动形成国内国际双循环相互促进的新发展格局。

网上丝绸之路新驿站

经贸合作是建设“一带一路”的重要方面。今年1-8月，中国企业对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资达118亿美元，同比增长31.5%。

近年来，海外仓成为“一带一路”经贸合作的重要载体和渠道，被誉为网上丝绸之路的“驿站”，激发了沿线发展活力和合作潜力。有专家表示，它让沿线国家的民众在家门口就能“淘宝”，大大提升了用户体验。

中建材集团进出口有限公司致力于打造“跨境电商+海外仓”模式。海外企业用户只需在中建材易单网线上下单，就能通过迪拜海外仓享受本土化配送、售后等服务。

“当地政府、企业和民众对我们在迪拜建设和运营海外仓普遍持欢迎态度，充分认可海外仓对当地经济的促进作用。”王立鹤讲到，我们不仅为阿联酋乃至中东地区带去优质的中国建材产品，还主动融入当地，解决了一部分民众的就业。

迪拜海外仓在运营过程中，发现阿联酋制造业发展迅猛，但并没有能够对本地资源进行整合的工业品网站。于是，他们创造性地提出“SINOPRO中东工业品平台”的概念，并建立Sinopro.ae网站。通过这个平台，一方面，可以帮助企业在“一带一路”沿线对接项目需求，解决采购难题；另一方面，也为阿联酋本地供应商提供展示渠道，让他们参与项目建设，享受“一带一路”倡议带来的红利。“现在平台注册供应商超过500家，其中很多是当地厂家。”王立鹤表示，这有力地支持了当地制造业的发展。

疫情之下，中欧班列成为“一带一路”沿途一道亮丽的风景线。在全球航空、海运出现不同程度禁飞、停运、减运等情况下，作为陆路运输通道的“钢铁驼队”，中欧班列表现出安全高效的优势。“目前，谷仓已完成对武汉、郑州、成都、重庆、长沙等城市的布点，探索建设依托中欧班列的内地中转仓。”陈凯斌说，头程链路的畅通与否，对货入海外仓时效影响很大。丰富头程运输方式，能有效应对疫情期间物流的不可控因素。

4月，商务部印发《进一步发挥中欧班列作用应对新冠肺炎疫情做好稳外贸稳外资促消费工作的通知》，提出鼓励有实力的中欧班列平台公司或相关物流企业同沿线国家海外仓、境外经贸合作园区及商贸物流园区对接合作。

“呜——”伴着一声汽笛长鸣，9月1日，中国首趟满载服装鞋帽、生活家居、日用百货等商品的中欧班列（重庆）跨境电商 B2B 出口专列缓缓驶出重庆团结村车站，开往匈牙利布达佩斯。“跨境电商B2B+中欧班列+海外仓”模式成为出口新选择，更多的中国企业将通过这一途径，推动“一带一路”经贸合作走深走实、行稳致远。

(责编：杨光宇)