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微信、支付宝、虚拟币等能继承吗？ 数字遗产怎么办？

本报记者 叶 子

2020年09月25日07:56  来源：人民网－人民日报海外版
 

在网络流行语中，有这样一句玩笑话：“你一定是想把我笑死，然后好继承我的表情包/花呗……”玩笑背后，折射出一系列问题：人过世后，QQ、微信、微博、支付宝账号等会怎么样？个人账号、邮件信息等大量数据档案何去何从？网络时代，应该如何处理个人的数字遗产？

数字遗产写入遗嘱

近年来，随着移动互联网的广泛普及，越来越多的人开始关注自己在虚拟空间中的数字信息，备份个人数字财产的相关讨论屡屡被提起。

去年，有位“90后”电竞选手将自己的支付宝、游戏账号等数字财产写入遗嘱，在网上引发热议。2018年，一对德国夫妇合法获得了其已故女儿的社交媒体脸书账号继承权，广受关注。2009年，国内发生了一起数字遗产继承的司法案件，就是判明逝者在网络游戏中留下的价值5万元的游戏装备的所有权。

其实早在2003年，联合国教科文组织在《保存数字遗产宪章》中就明确提出，数字遗产是人类特有的知识及表达方式，个人在网络上的信息包括文本、数据库、照片、软件、网页等，都是数字遗产。

上海正策律师事务所律师董毅智接受本报记者采访时表示，数字遗产大致可以分为3类，一类是社交平台账号及发布的信息，一类是和传统财产如银行卡等绑定在一起、具有一定支付功能的账号，此外还有比特币等虚拟资产。不同类别的数字遗产特性不同，处理起来也应该视具体情况分别对待。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林告诉本报记者，数字遗产如何处理，这其实是留在网络上的数字资产，所有权到底归谁的问题。从法律概念上思考，数据资产的本质应该包括两种权益，分别是“人格权”和“财产权”。互联网时代，以个人信息为代表的人格权能给主体带来可观的经济利益，财产权更是直接与数据资产相关，因此，相对应的权利如何继承摆在人们面前。

期待相关法律法规

既然数字遗产的处置问题如此受到关注，那么，目前一些主要的网络平台是如何处理的呢？

支付宝相关负责人表示，客户在支付宝里的钱归客户所有，即便用户身亡，平台会严格遵守相关规定，一直为用户代为保管这笔钱及产生的收益，直到继承人来提取。通过支付宝购买的余额宝、基金、保险等产品，继承者都能赎回。相应地，若有花呗、借呗等债务，也需一并承担。

类似的，各平台对于物质财产类的数字遗产，只要亲属提供身份证、关系证明、死亡证明、承诺书等，提交给官方客服，就能依法继承离世者的遗产。那么，对于更侧重精神意义的账号信息，法律尚无明确规定，平台是怎样处理呢？

以QQ和微信账号为例，账号的使用权仅属于初始申请注册人，禁止赠与、借用、租用、转让或售卖，而所有权属于腾讯公司所有，若用户注册的账号长期没有登录或使用，腾讯有权将账号进行回收处理。

近日，新浪微博发布“关于保护‘逝者账号’的公告”，表示为保护逝者隐私，防止逝者账号被盗，微博将对逝者账号设置保护状态，即不能登录、发布或删除内容。逝者亲属在获取逝者微博账号信息后，可以进行登录，但发布、转发、评论、点赞、关注等行为会受到限制。

董毅智表示，许多平台执行的都是暂行的社区规定，未来国家法律法规对网络账号和数字财产有相关法律法规出台后，还需以国家法律法规为准。

平衡继承权与隐私权

2020年5月新颁布的《民法典·继承编》中，删除了原《继承法》对遗产范围列举式的界定，改为概括式——“遗产是自然人死亡时遗留的个人合法财产”。

“按照这个界定，那么我们日常使用的支付宝、游戏币、知识付费账号、社交媒体账号、购物券等数字财产均被包含其中。”盘和林说，“不过在实际执行中，可能还存在许多尚未解决的问题。如哪些数字资产可以继承，涉及伦理的隐私信息具体该继承给谁等，都需要在实践中不断摸索。”

盘和林认为，一方面，要全面完善个人数据安全保护制度，强化市场监管，利用云计算、物联网、5G等新技术融合手段，在数据采集、传输、存储、处理、交换、销毁等数据全生命周期切实做好安全保障。另一方面，亟须建立数据资产产权制度，解决好数字经济时代人们的数据产权矛盾。

有专家表示，数字遗产继承中，还存在立法有待提高、网络服务协议排除继承权、与隐私权和通信秘密保护冲突等现实困境，需要为数字遗产制定合理的继承路径与基本程序，明确数字遗产法定继承人的范围和顺序，以及确定继承人对数字遗产权利的行使边界，平衡好继承权与隐私权、通信秘密保护之间的冲突等。

不少法律人士表示，由于数字遗产的私密性和隐蔽性，立遗嘱更有利于家人继承。诉诸法律是解决数字遗产继承问题的最后途径，要减少数字遗产继承的纠纷，可以从鼓励个人对数字遗产进行生前管理入手。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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