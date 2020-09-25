原标题：北京自贸区推110余项开放创新措施

本报记者 马婧

北京自贸区总面积119.68平方公里，涵盖科技创新片区、国际商务服务片区、高端产业片区三个片区。昨天下午，市政府新闻办举行中国（北京）自由贸易试验区（简称北京自贸区）新闻发布会，介绍《中国（北京）自由贸易试验区总体方案》的主要内容和开放创新措施的特色和亮点。记者在会上了解到，本市在推动投资贸易自由化便利化、深化金融领域开放创新等七大方面提出110余项开放创新政策措施，其中30余项系全国首创。

三大片区范围首次公布

市政府相关负责人介绍，《总体方案》共分为总体要求、区位布局、主要任务和措施、保障机制4个部分。总体要求主要明确了指导思想、战略定位及发展目标，要求北京自贸试验区以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要求，全面落实中央关于深入实施创新驱动发展、推动京津冀协同发展战略等要求，助力建设具有全球影响力的科技创新中心，加快打造服务业扩大开放先行区、数字经济试验区，着力构建京津冀协同发展的高水平对外开放平台。

在此前发布的公开信息中，已经明确了北京自贸试验区总面积119.68平方公里的面积数。这位负责人表示，在进行空间布局规划时，北京自贸区充分考虑了中央对北京的战略定位以及北京市产业空间布局特点，对片区进行了选择划分。

据市商务局相关负责人介绍，科技创新片区共31.85平方公里，包括中关村科学城21.59平方公里和北京生命科学园周边可利用产业空间10.26平方公里。其中，中关村科学城区域主要涵盖翠湖科技园、永丰基地及周边可利用产业空间，它们和北京生命科学园是中关村国家自主创新示范区中几个紧邻的专业园区，园区内产业布局合理、拥有强大的科技创新能力、配套设施完善。

“北京自贸区将上述园区部分面积纳入科技创新片区，重点发展新一代信息技术、生物健康、科技服务等产业，打造为数字经济试验区、全球创业投资中心、科学技术体制机制创新改革先行示范区。”这位负责人说。

北京自贸区的国际商务服务片区共48.34平方公里，包括首都国际机场周边可利用产业空间28.5平方公里，北京CBD区域的4.96平方公里、金盏国际合作服务区2.96平方公里，以及城市副中心运河商务区和张家湾设计小镇周边可利用产业空间10.87平方公里等。据了解，这些区域纳入国际商务服务片区后，将重点发展数字贸易、文化贸易、商务会展、医疗健康、国际寄递物流、跨境金融等产业，打造临空经济创新引领示范区。

记者还在会上了解到，北京自贸区的高端产业片区共39.49平方公里，主要包括大兴国际机场西侧可利用产业空间10.36平方公里和北京经济技术开发区27.83平方公里等。这位负责人表示，这一区域将重点发展国际金融、文化创意、生物技术和大健康等产业，建设科技成果转换承载地、战略性新兴产业聚集区和国际高端功能机构聚集区。

突出科技创新壮大数字经济

科技创新、服务业开放、数字经济是北京自贸区的主要特征。北京自贸区将进一步突出科技创新特点，做大做强北京数字经济。

市科委相关负责人介绍，近期在服务业扩大开放综合示范区以及自由贸易试验区出台了一系列有利于科技创新的政策。

除了近期在人才方面出台的一系列政策之外，还包括通过模式创新，使交易更加便利化，包括在全市范围开展资本项目收入支付便利化试点；允许出口商在境外电商平台销售款项以人民币跨境结算等。在科技创新方面的政策包括赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权，探索形成市场化赋权、成果评价、收益分配等制度；以未来科学城、怀柔科学城等为依托，推动科技成果转化服务创新发展等。

为落实好北京自贸区的方案，市经信局出台了《促进数字经济创新发展的行动纲要》，将以自贸区的建设为新起点，大力发展数字产业化，产业数字化，充分发挥数字经济在高质量发展中的赋能作用。《纲要》中部署了数据跨境流动安全管理试点工程、数字贸易试验区建设工程等，并将组建面向国内国际市场的大数据交易所，争取在数据跨境流动问题上率先破冰。

市金融监管局相关负责人介绍，经过2015年以来的服务业扩大开放综合试点，北京在金融开放中已积累了许多经验，此次国家赋予北京在自贸区中实施一系列金融开放重要措施，主要突出了跨境资金自由流动、金融市场双向开放、金融科技创新引领、金融风险有效防控4个特点。

形成产业和园区双轮驱动新格局

2015年，北京成为国内首个服务业扩大开放综合试点城市。前不久，《深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点 建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》公布，随着北京自贸区的挂牌，北京将推动国家服务业扩大开放综合示范区和北京自贸区的政策联动。

记者在会上了解到，自贸区和服务业扩大开放是两种不同类型的开放模式。在我国高水平对外开放格局中，自贸区属于园区开放模式，限定在一定的地理空间范围内，有利于开放压力测试和风险管控。而服务业扩大开放属于产业开放模式，主要是聚焦服务业的开放发展。两种开放模式各有特点、各有优势，两者相结合的开放模式，有利于形成优势互补、良性互动的开放格局。

同时，本市将支持将服务业扩大开放的政策优先在北京自贸区内先行先试；另外一些在北京自贸区内实施成熟的服务业扩大开放政策，按程序报批后，将优先在全市范围内复制推广，助力打造国家服务业扩大开放综合示范区。

据了解，本市还将在管理模式、推进机制等方面进行统筹设计，力争形成国家服务业扩大开放综合示范区与自贸区政策叠加、优势互补、统筹管理、协同推进的良性互动发展格局。

(责编：李都也(实习生)、李栋)