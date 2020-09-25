219名违规旅客被处罚 3年内不得购买海南离岛免税商品

本报讯（记者 袁璐）针对利用海南离岛免税政策套代购等违规现象，海关总署再出重拳进行打击。
昨天，海关总署发布消息称，截至目前，海关通过监管系统对海南离岛免税购物的219名违规旅客进行了“三年内不得购买离岛免税商品”的处罚，同时对364名企图将免税商品带出隔离区的旅客实施拦截劝阻。据悉，在上述219名违规旅客中，28人为不按规定携运免税商品离岛，191人为销售免税商品牟利。
据海关总署介绍，在7月1日起正式实施的海南离岛旅客免税购物新政带动下，免税经济掀起一股热潮，利用免税政策优惠谋求套利的现象有所抬头，与离岛免税新政制定的初衷相背离。海关以“零容忍”的态度重拳出击，坚决净化海南离岛免税市场经营环境，通过强化信息化管理手段、更新高科技监管设备，严格执行“三年内不得购买离岛免税商品”处罚，在加大查处力度的同时，海关会同地方政府共同规范市场销售，有效防范“套代购”。
公开信息显示，财政部、海关总署、税务总局联合发布的《关于海南离岛旅客免税购物的公告》明确：“对违反本公告规定倒卖、代购、走私免税商品的个人，依法依规纳入信用记录，三年内不得购买离岛免税商品；对于构成走私行为或者违反海关监管规定行为的，由海关依照有关规定予以处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。”
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