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车主初享车险综合改革红利 保费支出普降二成

潘福达

2020年09月25日08:03  来源：北京日报
 
原标题：保障范围扩容 保费支出普降二成

　　本报记者 潘福达

　　事关上亿车主的车险综合改革于近日正式实施，随着各家财险公司陆续签发新车险首单，众多车主感慨保费支出有所降低的同时，保障范围大幅提升。

　　全新车险有哪些特点？保费能便宜几成？保障范围有哪些改变？银保监会相关负责人解读车险新政时称，车险综合改革在短期内对于所有车主可做到“三个基本”：价格基本上只降不升、保障基本上只增不减、服务基本上只优不差。

　　■新车险“加量不加价”

　　近日，上海车主陆先生拿到了汽车新保单，保费1944.25元，这是平安产险在车险综合改革后签出的第一张新保单。

　　“去年的保费是2352.60元，这么一算今年少交了400多元，降幅达17%！”陆先生算了一笔账。更让他惊喜的是，去年他投保的险种包括机动车损失险、第三者责任险、不计免赔险（机动车损失保险），今年投保时新增了附加机动车道路救援、代为送检增值服务特约条款。

　　新车险“加量不加价”，让众多车主切实享受改革红利。近日，中国太保产险上海总部迎来车险综改后的第一个客户贾先生，因驾驶习惯良好，他一年没有出险，保费从去年的4150元降至今年的3171元，其中商业险去年为3380元，今年下降1309元。因为保费优惠，贾先生还主动把三责险限额从去年的100万元提高到了150万元。

　　众安保险上线首批车险新产品后，车主程女士立即“尝鲜”下单，她的车辆3年未发生理赔，上年度没有交通违法记录，基准纯保费为2800元，今年保费下降了400多元，保障范围还新增了非事故道路救援、安全检测、代驾、年检代办等增值服务。

　　记者计算多张新车险保单数额发现，车主保费支出相比往年普遍下降了二成左右，保障范围有所升级，这和业内此前预估情况基本一致。人保财险副总裁邵利铎此前曾预测：“从对行业影响来看，车均保费会有一个比较明显的下降，大概会下降超20%。”

　　■北京地区交强险最低六五折

　　“坚持最大化让利于投保人，大幅删减责任免除项目，扩展保险责任。”谈及修订新车险条款的原则时，中国保险行业协会相关负责人介绍，新车险条例修订力求保障范围全面化、保险责任丰富化、保险服务多样化。

　　新车险保障范围的各个方面都有了全面提升。例如在保障额度方面，调整后的交强险总保额从12.2万元提高至20万元，其中死亡伤残赔偿限额从11万元提高至18万元，医疗费用赔偿限额从1万元提高至1.8万元，财产损失赔偿限额维持0.2万元不变。针对新旧保单如何理赔的问题，对于9月19日0时后发生道路交通事故的，新旧老交强险保单均按照新的责任限额执行。

　　交强险调整尤其受到车主关注。根据银保监会发布的《关于调整交强险责任限额和费率浮动系数的公告》，新交强险的费率浮动系数由之前的1类细分为5类，浮动系数上限不变，部分地区浮动下限从-30%扩大到-50%，全国36个省市地区分了ABCDE五个区域区别实行。

　　其中，北京与天津、河北、宁夏4个地区实行的是一样的费率调整方案，共分6档，上三个及以上年度未发生有责任道路交通事故，浮动-35%。北京一家4S店保险销售人员表示，这意味着新出保单车主在交强险上可享受最低六五折的折扣。

　　■安全驾驶才能享优惠价

　　在基本不增加保费支出的情况下，车主购买车损险可获得更多保障。平安产险相关负责人介绍，新车险在原有保障基础上新增加盗抢、玻璃单独破碎、自燃、发动机涉水、不计免赔率、指定修理厂、无法找到第三方等7个保险责任，即上述保险责任原先需要额外投保，改革后都涵盖在车损险责任范围内，消费者无需额外支付保费。

　　值得关注的是，商业三责险限额从5万至500万元档次提升到10万至1000万元，车主可购买更高额的三责险提高保障。“此次新车险提高三者险保额，更注重对人和车的损失赔偿。”一家产险公司工作人员对此解读称，如果车主不小心碰到了豪车或人，新车险力求将损失降到最小。

　　新车险还将“地震及其次生灾害等”剔除免责条款。也就是说，我国车险产品基本覆盖了地震、台风、洪水等主要巨灾风险。

　　车主要想获得比较实惠的保费价格，应该怎么做？平安产险相关负责人表示，对未发生赔付、有着良好驾驶行为习惯的车主，次年车险将得到更多优惠，建议车主安全驾驶，同时不要中断商业险投保，中断投保后连续投保年限将重新计算，车主也无法享受折扣价。

　　多家产险公司业务人员介绍，新车险对多年无赔偶然出险的车主更加宽容，不会因偶然出险导致次年保费大幅上升，车险费率“奖优罚劣”作用将更好发挥，驾驶习惯和安全记录良好的车主将更加受益，有利于促使广大车主进一步规范驾驶行为。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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