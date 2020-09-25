原标题：商务部： 《不可靠实体清单规定》不针对特定国家或特定企业

新华社北京9月24日电（记者 陈炜伟）商务部新闻发言人高峰24日说，《不可靠实体清单规定》不针对特定国家或特定企业。

高峰当天在商务部例行新闻发布会上表示，哪些企业会被列入清单，取决于企业自身的行为，没有预设企业名单。工作机制将严格按照规定，认真、依法、审慎地开展相关工作。

“我想强调的是，中国政府坚持深化改革、扩大开放，坚定保护各类市场主体合法权益的立场不会改变，诚信守法的外国实体完全没有必要担心。”高峰说。

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