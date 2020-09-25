原标题：北京自贸试验区揭牌 三个片区规划出炉

9月24日，中国（北京）自由贸易试验区（以下简称“北京自贸试验区”）正式揭牌。北京市商务局局长闫立刚介绍，北京自贸试验区涵盖科技创新片区、国际商务服务片区、高端产业片区三个片区，共119.68平方公里。

“中关村科学城区域主要涵盖翠湖科技园、永丰基地及周边可利用产业空间，它们和北京生命科学园都是中关村国家自主创新示范区中几个紧邻的专业园区，园区内产业布局合理、拥有强大的科技创新能力、配套设施完善。”闫立刚说，北京自贸试验区将上述园区部分面积纳入科技创新片区，重点发展新一代的信息技术、生物健康、科技服务等产业，打造为数字经济试验区、全球创业投资中心、科学技术体制机制创新改革先行示范区，有助于北京市以此为突破口打造具有全球影响力的科技创新中心，有助于为建设创新型国家和世界科技强国作出北京应有的贡献。

国际商务服务片区共48.34平方公里，包括首都国际机场周边可利用产业空间28.5平方公里、北京CBD4.96平方公里、金盏国际合作服务区2.96平方公里，以及城市副中心运河商务区和张家湾设计小镇周边可利用产业空间10.87平方公里。

“这些区域均为北京市高端服务业的集聚发展区域，彼此之间的功能定位既各具特色、又可以互为补充。”闫立刚指出，将上述区域纳入国际商务服务片区，重点发展数字贸易、文化贸易、商务会展、医疗健康、国际寄递物流、跨境金融等产业，打造临空经济创新引领示范区，有利于提高产业之间的粘合度，同时有利于推动优势产业链集群式发展。

高端产业片区共39.49平方公里，包括大兴国际机场西侧可利用产业空间10.36平方公里和北京经济技术开发区27.83平方公里。

闫立刚表示，将上述区域纳入高端产业片区，重点发展国际金融、文化创意、生物技术和大健康等产业，建设科技成果的转换承载地、战略性新兴产业聚集区和国际高端功能机构聚集区，有利于推动科技成果项目在北京自贸试验区内转化落地，形成一个完整的创新产业链，提高北京对全球创新资源的集聚和整合能力。

(责编：李都也(实习生)、李栋)