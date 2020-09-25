19部门联合推进营造放心消费环境

记者24日在商务部新闻发布会上获悉，近日，商务部、中央宣传部、中央网信办、国家发展改革委等19部门将联合印发《关于开展2020年“诚信兴商宣传月”活动的通知》，在全国范围开展“诚信兴商宣传月”活动，营造放心的消费环境。活动启动仪式将于9月27日在上海举行。

商务部新闻发言人高峰表示，2020年是“诚信兴商宣传月”活动连续开展的第16年，今年的活动主题为“诚实经营、守信服务”。

据介绍，宣传月期间，各相关部门将组织开展“推进诚信建设制度化”“弘扬诚实守信的社会风尚”“共建质量诚信体系，共享满意消费环境”“信用交通”“诚信经营、促进文旅消费”等十余项主题活动。

(责编：李都也(实习生)、李栋)