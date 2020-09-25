原标题：交通部：上半年降低物流成本超990亿

记者24日从交通部例行新闻发布会上获悉，今年上半年降低物流成本超过990亿元，超过去年全年。8月完成交通固定资产投资3298亿元，同比增长16.8%。这意味着，自4月同比增速由负转正以来，交通固定资产连续五个月同比增速超过15%。

交通运输部新闻发言人孙文剑表示，交通运输部将着力完善现代综合交通运输体系，提高运输效率、降低物流成本，内提质效、外保安畅，努力在构建新发展格局中当好先行官。首先，优化一张网，即优化国家综合立体交通网络布局。加快建设综合运输通道、枢纽和网络体系，重点推动沿边沿海跨江跨海运输体系、西部陆海新通道（平陆）运河、湘桂赣粤运河等重大工程建设，推动农村公路更多向进村入户倾斜，增强区域内交通密度和活力。

同时，建一个体系，即建设现代物流体系。畅通干线物流，完善城乡物流快递末端设施布局，建立健全集装箱多式联运体系，提高生产流通资源配置效率，统筹推进国际物流供应链体系建设。还将完善一个链条，即壮大上下游产业链。大力发展新能源车船、通用航空等新产业，加强5G、北斗等创新应用，加快建设智慧公路、智慧港口等，推进网络货运、无人配送等新业态、新模式发展，形成新的增长动能和投资增长点。

此外，深化一系列改革，提升行业现代治理能力。深入落实交通运输领域各项减税降费措施，研究发行公路建设长期债券，推动公路法、收费公路管理条例、农村公路条例等制修订，在深化铁路、公路、航道管理体制改革等方面创新突破，加快形成统一开放的交通运输市场。

(责编：李都也(实习生)、李栋)