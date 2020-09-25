人民网>>财经

交通部：上半年降低物流成本超990亿

记者 王璐 北京报道

2020年09月25日08:08  来源：经济参考报
 
原标题：交通部：上半年降低物流成本超990亿

　　记者24日从交通部例行新闻发布会上获悉，今年上半年降低物流成本超过990亿元，超过去年全年。8月完成交通固定资产投资3298亿元，同比增长16.8%。这意味着，自4月同比增速由负转正以来，交通固定资产连续五个月同比增速超过15%。

　　交通运输部新闻发言人孙文剑表示，交通运输部将着力完善现代综合交通运输体系，提高运输效率、降低物流成本，内提质效、外保安畅，努力在构建新发展格局中当好先行官。首先，优化一张网，即优化国家综合立体交通网络布局。加快建设综合运输通道、枢纽和网络体系，重点推动沿边沿海跨江跨海运输体系、西部陆海新通道（平陆）运河、湘桂赣粤运河等重大工程建设，推动农村公路更多向进村入户倾斜，增强区域内交通密度和活力。

　　同时，建一个体系，即建设现代物流体系。畅通干线物流，完善城乡物流快递末端设施布局，建立健全集装箱多式联运体系，提高生产流通资源配置效率，统筹推进国际物流供应链体系建设。还将完善一个链条，即壮大上下游产业链。大力发展新能源车船、通用航空等新产业，加强5G、北斗等创新应用，加快建设智慧公路、智慧港口等，推进网络货运、无人配送等新业态、新模式发展，形成新的增长动能和投资增长点。

　　此外，深化一系列改革，提升行业现代治理能力。深入落实交通运输领域各项减税降费措施，研究发行公路建设长期债券，推动公路法、收费公路管理条例、农村公路条例等制修订，在深化铁路、公路、航道管理体制改革等方面创新突破，加快形成统一开放的交通运输市场。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

补齐新型消费短板 全方位支撑新发展格局　　近年来，在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，我国以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费快速发展，对满足居民生活需要、释放国内消费潜力、促进经济平稳健康发展发挥了重要作用。 消费已经成为中国经济发展的重要引擎，…【详细】

财经

人民网三评“TikTok交易”之一：披着羊皮，狼还是狼!　　TikTok，一个在美国广受年轻人欢迎，下载量近4亿，活跃用户9000万的应用，突然被要求强行卖掉，或是被强制关闭。是TikTok违反了美国的相关法律？给美国造成了损失？还是在社会上引起了巨大反感？ 都不是！没有原因！莫须有！…【详细】

财经

国有企业运行企稳向好 利润总额连续3月同比增长　　人民网北京9月23日电 （任妍）日前，财政部公布2020年1-8月全国国有及国有控股企业经济运行情况。全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)经济运行企稳向好，营业总收入、利润总额连续3个月实现月度同比增长，1-8月同比降幅进一步收窄。…【详细】

财经

商务部：自贸区扩容有利于进一步服务国家发展战略　　人民网北京9月21日电 （栗翘楚）近日，国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案和浙江自由贸易试验区扩展区域方案。针对此次新布局的考虑，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办发布会上表示，建设自贸试验区在我国改革开放进程中具…【详细】

财经

商务部最新数据显示：消费品市场实现年内首次正增长　　本报北京9月20日电　（记者王俊岭）日前，商务部发布了1—8月消费市场运行情况。最新数据显示，8月份社会消费品零售总额同比增长0.5%，增幅较上月回升1.6个百分点；1—8月社会消费品零售总额23.8万亿元，同比下降8.6%，降幅比1—…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved