交通部：上半年降低物流成本超990亿

记者24日从交通部例行新闻发布会上获悉，今年上半年降低物流成本超过990亿元，超过去年全年。8月完成交通固定资产投资3298亿元，同比增长16.8%。这意味着，自4月同比增速由负转正以来，交通固定资产连续五个月同比增速超过15%。
交通运输部新闻发言人孙文剑表示，交通运输部将着力完善现代综合交通运输体系，提高运输效率、降低物流成本，内提质效、外保安畅，努力在构建新发展格局中当好先行官。首先，优化一张网，即优化国家综合立体交通网络布局。加快建设综合运输通道、枢纽和网络体系，重点推动沿边沿海跨江跨海运输体系、西部陆海新通道（平陆）运河、湘桂赣粤运河等重大工程建设，推动农村公路更多向进村入户倾斜，增强区域内交通密度和活力。
同时，建一个体系，即建设现代物流体系。畅通干线物流，完善城乡物流快递末端设施布局，建立健全集装箱多式联运体系，提高生产流通资源配置效率，统筹推进国际物流供应链体系建设。还将完善一个链条，即壮大上下游产业链。大力发展新能源车船、通用航空等新产业，加强5G、北斗等创新应用，加快建设智慧公路、智慧港口等，推进网络货运、无人配送等新业态、新模式发展，形成新的增长动能和投资增长点。
此外，深化一系列改革，提升行业现代治理能力。深入落实交通运输领域各项减税降费措施，研究发行公路建设长期债券，推动公路法、收费公路管理条例、农村公路条例等制修订，在深化铁路、公路、航道管理体制改革等方面创新突破，加快形成统一开放的交通运输市场。
补齐新型消费短板 全方位支撑新发展格局 近年来，在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，我国以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费快速发展，对满足居民生活需要、释放国内消费潜力、促进经济平稳健康发展发挥了重要作用。 消费已经成为中国经济发展的重要引擎，…【详细】
人民网三评“TikTok交易”之一：披着羊皮，狼还是狼! TikTok，一个在美国广受年轻人欢迎，下载量近4亿，活跃用户9000万的应用，突然被要求强行卖掉，或是被强制关闭。是TikTok违反了美国的相关法律？给美国造成了损失？还是在社会上引起了巨大反感？ 都不是！没有原因！莫须有！…【详细】
国有企业运行企稳向好 利润总额连续3月同比增长 人民网北京9月23日电 （任妍）日前，财政部公布2020年1-8月全国国有及国有控股企业经济运行情况。全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)经济运行企稳向好，营业总收入、利润总额连续3个月实现月度同比增长，1-8月同比降幅进一步收窄。…【详细】
商务部：自贸区扩容有利于进一步服务国家发展战略 人民网北京9月21日电 （栗翘楚）近日，国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案和浙江自由贸易试验区扩展区域方案。针对此次新布局的考虑，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办发布会上表示，建设自贸试验区在我国改革开放进程中具…【详细】