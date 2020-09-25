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广东经济特区晒40年发展成绩单 新起点再绘新蓝图

2020年09月25日08:09  来源：经济参考报
 

　　今年是广东经济特区建立40周年。在9月24日国新办举行的新闻发布会上，中共广东省委副书记、广东省人民政府省长马兴瑞表示，40年来，广东经济特区创造了世界工业化、城市化、现代化发展史上的奇迹，发挥了重要的“试验田”和“窗口”作用。目前广东正在研究制定推动构建新发展格局的系统政策。

　　马兴瑞介绍，40年来，广东从一个经济相对落后的农业省发展成为全国第一经济大省。经济总量率先突破10万亿元，达到10.77万亿元；财政收入达1.27万亿元，是首个超万亿元的省份；外贸进出口总额达7.14万亿元，约占全国四分之一；区域创新综合能力跃居全国首位。深圳从一个边陲农业县发展为现代化国际化创新型城市、城市经济竞争力位居全球前列，珠海从一个落后的边陲小镇发展为现代化花园式海滨城市，汕头从一座偏远小城日益发展为内秀外名的活力特区、和美侨乡、粤东明珠。

　　站在经济特区建立40周年的新起点上，更多蓝图已经绘就。

　　中共深圳市委副书记、深圳市人民政府市长陈如桂表示，深圳将抢抓粤港澳大湾区和深圳先行示范区的重大机遇，坚持改革不停顿、开放不止步，在加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局方面，展现深圳新的担当作为。要通过先行示范区的建设，把深圳打造成为高质量发展高地、法治城市示范、城市文明典范、民生幸福标杆、可持续发展先锋，以新的作为创造令世界刮目相看的新的更大业绩。

　　中共汕头市委副书记、汕头市人民政府市长郑剑戈表示，将以平台思维做发展乘法，加大体制机制创新，把华侨试验区打造成为汇聚侨资侨智的重大开放平台。对标最优最好，回应侨胞关切，营造亲商、安商、富商的环境。

　　中共珠海市委副书记、珠海市人民政府市长姚奕生表示，珠海谋划推动建设横琴粤澳深度合作区，不断深化珠澳合作，与澳门相互促进，互利共赢，携手澳门共同打造大湾区重要一极。一是谋划构建粤澳共商共建共管体制机制，统筹开发横琴建设重大规划、重大政策、重大项目，和澳门一起做好产业规划、产业导入、项目建设，不断丰富“一国两制”新实践。二是要构建新的规则体系，推动粤港澳三地规则衔接和联通贯通融通率先更多在横琴落地。三是要发展新的产业，要重点发展高新技术、中医药、特色金融、商贸消费、文旅会展等重点产业，继续高标准地建设粤澳合作产业园，支撑粤澳极点的建设。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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