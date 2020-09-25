原标题：新刺激措施难产令美股承压

新冠肺炎疫情造成的经济衰退令全球经济增长跌入谷底，经济恢复到疫情前的常态需要在疫苗方面取得突破。在此之前，各国央行和政府需要通过政策工具让经济大体得以正常运转，以避免疫情对经济和社会等方面带来难以修复的冲击。

美国也不例外。美联储和美国联邦政府的刺激措施规模为各国之最，不过，虽然美联储坚定维持宽松的货币政策，但美国政府在前一轮大规模财政刺激措施于7月底到期后，至今未能出台后续的刺激措施。

尽管美国经济今年五六月开始逐步重启，大部分经济指标也出现有力反弹，但疫情仍处于较为严重的水平，仍有大量的企业和失业人口需要得到救助，地方政府的财力在应对疫情过程中也逐渐耗尽。

雪上加霜的是，民主党主张新一轮财政刺激措施规模应为2万亿至3万亿美元，从而对中小企业、失业人口、地方政府和学校等提供较为充分的支持，其最初主张的法案5月中旬就在参议院夭折。共和党则主张出台规模约为5000亿美元的定向刺激措施，但9月10日在参议院被民主党人成功阻挠。

两党的分歧在于，民主党希望在较大范围、以更大力度继续提供财政支持，帮助人们安全渡过疫情，而共和党则有意通过减少财政刺激来推动人们回到工作岗位，在疫情下复工复产。

就美国股市而言，由于科技股泡沫浮现和估值达到极端水平，美国股市在8月继续强劲上涨之后，9月初大幅下跌，进入调整状态。从以往的数据看，股市在9月的表现通常较为糟糕，今年亦不例外。

截至9月23日收盘，标普500指数、纳斯达克综指和道琼斯指数从9月3日以来分别累计下跌9.6%、11.81%和8.03%。从技术指标上看，这三大指数在跌破50日均线后，已经较为靠近100日均线，完全有可能在近期测试100日均线。

股票的高估值除了通过价格回调来释放泡沫外，还可以通过业绩的改善来坐实股价。在疫情结束前，持续对经济进行有力支持无疑有助于上市企业业绩的改善和稳定。

虽然联邦政府通过行政措施使一部分刺激措施实际上得到了延续，但力度大不如前。缺少了新一轮财政刺激措施这一重大利好，再加上近期多国疫情的反弹引发市场担忧，以及地缘政治等方面的利空，美国股市9月以来显著承压。

瑞银集团金融服务公司高级美洲经济学家布莱恩·罗斯日前表示，近几个月经济领域最为负面的情况之一就是国会未能通过新一轮财政刺激措施。

不过，众议院预定于10月2日开始休会，众议员需要回到各自的选区筹备各自的换届选举。由于众议员们不想因为两手空空回到自己的选区而无法向选民交代，近期可能迎来解决新一轮财政刺激措施的窗口期。

美联储主席鲍威尔在表示继续实施宽松货币政策的同时，已经多次强调继续进行财政支持的必要性。鲍威尔23日在国会出席听证会时表示，美国国会和美联储均需要坚持为经济复苏提供支撑。“我们需要坚持住……如果国会和美联储均提供支持，经济复苏将会更快。”

罗斯认为，如果没有额外的财政政策支持，近期经济复苏不大可能持续下去。新一轮财政刺激措施规模和时机的不确定性可能导致市场的波动。（刘亚南）

(责编：李都也(实习生)、李栋)