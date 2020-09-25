跨境电商成稳定全球贸易主力军 业界建议探索制定全球规则

数据显示，今年全球贸易的反弹速度大幅快于2008年金融危机，不仅提振了全球经济许多领域，同时让更具增长活力的跨境电商成为各国瞩目的发展领域。业内人士认为，当下，各国政府应在发展跨境电商方面加强协作，探索制定全球规则，为未来全球贸易复苏贡献更多力量。

多国贸易迅速回暖

新冠肺炎疫情暴发后，国际商品贸易遭遇了自“大萧条”以来的最大同比降幅。当前，全球贸易仍低于疫情前的水平，不过已经实现强劲反弹。

根据德国智库基尔世界经济研究所数据，到6月时，今年全球贸易的历史性损失已经恢复了一半左右。研究机构IHS Markit追踪的38个经济体中，8月有14个经济体的新出口订单实现增长，而6月只有4个，其他经济体正朝着好的方向发展，可能很快就会开始增长。

全球货运量数据显示，美国、亚洲和欧洲其他一些港口的航运活动也已恢复正常。随着货物需求的回升，一些关键航线的运费水平已经远高于疫情之前。如果这一趋势持续下去，贸易在全球经济复苏中所发挥的作用可能会比预期的更大。

标普全球评级亚太区首席经济学家罗奇称：“事实证明，贸易是经济当中更具韧性的一个领域。”他说，“就算无法去度假，你也可以给自己买一台新笔记本电脑。”

《华尔街日报》文章称，消费者在花钱购买进口商品方面热情不减，政府发放现金起到了一定的支撑作用。

基尔世界经济研究所所长费尔贝迈尔表示，在最近对全球贸易的分析中，该研究所研究了2008年至2009年衰退期间的数据，发现贸易额用了13个月才恢复到今年仅两个月就达到的水平。他说，其中一个原因是，今年的贸易萎缩并不是需求的长期崩溃。当政府重新开放边境并放松对社会活动的限制时，进出口可能会迅速恢复。

跨境电商势头正旺

当前，全球贸易复苏受到疫情反弹等不确定性因素威胁，而跨境电商凭线上交易、非接触式交货的优势成为稳定贸易形势的主力军。日前在郑州举行的第五届中国跨境电商50人论坛上，中外业界人士认为，加强跨境电商协作、探索制定全球规则是当务之急。

中国服务贸易协会顾问、原外经贸部副部长、博鳌亚洲论坛原秘书长龙永图表示，国际跨境电商的规则体系是在总结世界各国跨境电商经验、教训、做法中形成的。当前，我国跨境电商已经走在世界前列，探索形成了一些监管机制和其他相关机制，在这次疫情下，提出了新的举措，实现了新的发展。要在认真总结实践经验的基础上，努力形成真正切实可行、大家更能够接受的新的规则体系，为全球制定跨境电商规则体系作出中国贡献。

哈萨克斯坦驻华大使哈毕特·霍伊什巴耶夫表示，没有国际消费支撑的国家难以进一步发展，跨境电商的进一步发展是大家共同的愿景。“哈萨克斯坦正在采取措施刺激电子商务发展，努力在国际电商平台推广不同企业，目前选择了十家公司作为黄金供应商与阿里巴巴进行合作。同时，积极创造哈萨克斯坦自己的数字交易平台。”他说。

河南保税集团总裁徐平以从业者的视角剖析跨境电商的现状，认为未来跨境电商将在垂直站点、全球72小时送达供应链、货到付款三个领域展开激烈角逐。她表示，加快发展跨境电商需要加强国际协同合作，国内应加大对跨境电商的征信服务、优惠税收政策以及平台支撑力度，同时建议中小电商企业差异化发展。

记者从论坛上获悉，河南省将发展跨境电商纳入对外开放总体格局，形成了网上、空中、路上、海上“四路”协同并进态势，积极探寻后疫情时代跨境电商新形势、新规则、新举措。

据了解，郑州经济技术开发区是河南省首家六星级产业集聚区，旨在围绕跨境电商新形势、新规则、新举措，共谋对外贸易新业态、新模式、新思路，充分发挥跨境电商在贸易全球化过程中的引领带动作用。

多举措促进行业发展

我国在跨境电商领域的实践和成果受到广泛关注，未来有望通过政策支持、人才培训、对外交流等措施提升行业影响力，引领全球行业发展。

龙永图表示，跨境电商是国内国际双循环的重要桥梁，从跨境电商进口方面来说，在疫情重挫全球贸易投资的大背景下，我国仍会持续扩大进口以满足国内多样化个性化需求，通过增加进口拉动周边国家、国际社会，进而带动世界经济的复苏；从跨境电商出口方面来说，我国将充分发挥跨境电商稳外贸促出口的作用，仍会以开放的姿态深度融入全球产业链供应链，以高水平开放助推国际经济大循环。

海关总署口岸监管司副司长党晓红认为，跨境电商是应对当前复杂外部环境的重要措施之一，在构建“双循环”新发展格局过程中，也大有可为。海关总署下一步将继续做好跨境电商监管服务，促进消费，做大国内市场，同时，总结跨境电商B2B出口改革试点成效，并在全国复制推广。

国务院参事室参事汤敏建议，进一步健全针对小微企业的股权融资机制，加大跨境电商人才培养力度。

“长期以来，跨境电商小微商户面临融资难。目前，腾讯的微众银行、阿里巴巴蚂蚁金服、敦煌网供应链金融、PingPong金融产品等正在尝试解决电商小微商户的贷款问题。同时，研究机构将根据数据分析，对小微企业的股权融资进行评估。”汤敏说。

汤敏表示，目前已经完成全球跨境电商研究院的结构搭建，成立了由联合国国际组织、国家部委、高等院校、跨境电商产业链龙头企业共同组成的专家委员。组织编写了一系列跨境电商教材、跨境电商人才标准，完成了跨境电商相关政策研究报告。

“我已提出建立跨境电商大学的建议，为中国乃至全世界培养跨境电商人才。该培训项目不限于国别、不拘泥学时，旨在为各国提供相关技能人才和就业机会，相信这将成为中外交流极好的桥梁。”汤敏说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)