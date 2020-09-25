经济状况缓慢改善 美国经济复苏前路多坎坷

原标题：美国经济复苏前路多坎坷

新冠肺炎疫情不断扩散，美国经济受到重创，尤其是第二季度经济萎缩31.7%，创下历史纪录。近几个月来，虽然随着各地逐步复工复产，若干经济指标出现好转，但美国整体经济活动仍远低于疫前水平。美国经济复苏仍充满不确定性，前景依然难料。

经济状况缓慢改善

商务部研究院世界经济研究所副所长陆燕对国际商报记者说，疫情暴发打断了美国历史上持续时间最长的经济扩张，自今年3月美国经济出现剧降，第二季度美国实际国内生产总值按年率计算下滑31.7%，为1947年有记录以来最大降幅。虽然美国政府和美联储及时出台前所未有的超大规模纾困措施，但整体经济活动仍远低于疫前水平。

商务部研究院美洲与大洋洲研究所副所长周密对国际商报记者分析，一方面，随着政府支持性措施资金到期，个人消费会明显下降，给以消费为重要支撑动力的美国经济带来负面的连锁反应。另一方面，疫情全球蔓延，很多国家采取了限制性措施，国际经贸活动处于不稳定状态，使得原有供应链发生较明显变化，对美国的进口和出口以及跨国资本流动造成冲击，给与全球经济紧密联系的美国带来外部影响。“虽然近期就业市场等一些经济数据有所改善，但疫情本身还未出现转折点，疫苗研发仍需时日，人们对经济活动的信心尚未恢复到疫情发生之前。”周密说。

陆燕进一步表示，目前美国疫情形势依然严峻和复杂，疫情持续带来的不确定性和波动性依然对美国的消费、投资、出口等经济活动和社会生活产生负面影响，经济状况改善缓慢。

面临诸多不确定性

上半年美国经济的糟糕表现早在预期中，眼下美国经济走势和复苏前景又如何呢？

美国联邦储备委员会此前发布的7月份货币政策会议纪要显示，疫情短期内将严重影响美国经济、就业和通胀水平，并在中期对经济前景构成重大风险。

美国全国商业经济协会在半个多月前发布的半年度经济政策调查结果显示，2/3受访经济学家认为美国经济仍处于衰退之中，近80%认为美国经济出现“双底”衰退的概率至少为25%。

陆燕表示，鉴于美国的疫情防控形势，短期经济前景不容乐观。美国能否在今冬控制住疫情，对第四季度及明年的经济走势十分关键。而民众对政府处理疫情的能力缺乏信心会导致国内消费增长乏力。支撑美国经济回暖的大规模财政支出一旦在到期后无法持续，恐将带来新的失业和经济下滑。未来数月美国经济面临诸多不确定性，如陷入僵局的新一轮财政刺激谈判、秋季开学、流感季的到来、美国大选和地缘政治紧张局势等，都会对经济前景产生影响。美国经济复苏还有很长的路要走，政府需要出台更多支持政策来应对疫情及其带来的社会和经济挑战。

周密则持谨慎乐观态度，认为美国经济的后续走势在很大程度上取决于疫苗研发以及疫情防控公共卫生措施的有效性。尽管第二季度美国经济下降幅度创下纪录，但伴随人们对疫情规律的认识、各地逐步复工复产，从环比来看，第三季度美国经济会出现明显好转。全年经济因对市场信心不足可能呈下行态势，但美国经济本身所蕴含的发展潜力将推动其在不长的时间内由负转正。“疫情发生前美国经济本身并没有出现特别大的结构性矛盾，疫情也很难动摇美国经济发展的根基，从以往数据看，遭受冲击后美国经济短期内恢复的可能性较大。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)