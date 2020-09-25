创业板注册制满月：新股首日平均涨幅翻2倍

9月24日，创业板“增量+存量”注册制改革落地正式满一个月。运行一个月的时间，创业板注册制下，上市的新股数量扩至33只。据Wind统计，至9月24日，创业板33只新股的市值合计达3750亿元。整体来看，33只新股上市首日股价平均翻了2倍之多。然而，在经历前期的大涨之后，个股走势明显分化。

市值增至3750亿元

这一个月的时间里，创业板新股数量与市值均在增加。

9月24日，随着铜牛信息、松原股份、品渥食品3只新股在创业板挂牌交易，创业板注册制下上市新股已由最初的18只扩充至33只。

据Wind统计，截至9月24日收盘，创业板注册制下上市的33只新股的合计总市值约3750.46亿元。经统计计算，其中创业板注册制下首批上市的18只星宿股合计市值约2396.44亿元，18只新股上市之前合计市值达1092.41亿元。计算可知，创业板注册制实施后，首批上市的18只星宿股市值增逾1304.03亿元。

截至9月24日收盘，33只新股中，有28股的市值在50亿元以上，占新股股票数量的比例约84.85%。安克创新、稳健医疗、康泰医学、美畅股份、天阳科技、圣元环保、锋尚文化最新市值更是超过百亿元。

就目前的市值排名来看，安克创新市值居首。截至9月24日收盘，安克创新的市值达到564.45亿元，为33只新股中的市值“一哥”。在安克创新之后的是稳健医疗，该股最新的市值约521.51亿元。

截至9月24日收盘，康泰医学、美畅股份、天阳科技、圣元环保、锋尚文化分别对应的市值约468.09亿元、213.69亿元、116.65亿元、113.29亿元、102.24亿元。

市值超百亿的7只创业板新股中，除了稳健医疗外，其余6股均系首批上市的个股。

而海昌新材则是33股中市值最小的个股，对应的市值为36.26亿元。

首日平均涨幅约265.85%

从统计的数据来看，新股上市首日均受到资金的追捧。

据Wind统计，33只新股上市首日的股价均较发行价实现不同程度上涨，有24股上市首日股价较发行价的涨幅超过100%。单只个股来看，康泰医学系新股中的最牛股。据东方财富显示，康泰医学在上市首日盘中曾一度飙涨近3000%。但随后股价回落，最终康泰医学上市首日股价相对发行价暴涨约1061.42%，翻了10倍之多。

9月24日刚刚上市的3只创业板新股，股价也均实现翻倍。3股中，铜牛信息走势最强。9月24日，铜牛信息收盘价较发行价的涨幅达446.17%。

33只创业板新股，若按照上市首日股价相对发行价涨幅进行排名，康泰医学居首位。卡倍亿、迦南智能上市首日的股价涨幅排在康泰医学之后，分别约743.27%、693.42%。铜牛信息也成功跻身涨幅榜的前十名。

经北京商报记者统计计算，33只创业板新股上市首日的平均涨幅约265.85%。另经统计，创业板新股中的18只星宿股，上市首日的平均涨幅约212.37%。而25只科创板星宿股上市首日的平均涨幅达165.65%。

注册制后，由于创业板股票上市前5个交易日不设涨跌幅限制，交投火爆也在情理之中。

北京商报记者对上市不满5个交易日的新股剔除后重新计算，截至9月24日收盘，有20只个股股价较发行价涨幅仍实现翻倍。这20只个股中，截至9月24日，安克创新、康泰医学、卡倍亿、捷强装备、谱尼测试5股的收盘价破百。另外，锋尚文化、南大环境、稳健医疗9月24日的收盘价也超过百元。

股价普遍上涨的情形下，打新收益如何也备受市场关注。以9月24日收盘价粗略计算，33只创业板新股平均中一签获利约为18917元。最挣钱的是康泰医学，该股中一签获利约53170元。

在投融资专家许小恒看来，创业板实行注册制初期打新有望形成一波赚钱效应。但打新并非稳赚不赔的生意，随着后续新公司的增加，投资者需要综合考虑公司行业、基本面、发行价等多种因素进行甄别。

逾九成个股股价回落

整体来看，在实施注册制满月的时间节点上，创业板交出了一张不错的答卷。不过，在经历前期炒作之后，多只创业板新股的股价开始大幅回调。

据Wind，在剔除9月24日刚上市的3只新股后进行统计，上市首日至9月24日，有28股区间股价出现不同程度下跌，占统计范围内新股数量的比例约93%。具体来看，有21只创业板新股自上市以来至9月24日的股价区间跌幅在10%以上。迦南智能、盛德鑫泰、大叶股份3股的区间跌幅则在40%以上。

其中，跌幅最大的是迦南智能。上市首日迦南智能盘中曾创出84元/股历史高点，截至9月24日,迦南智能股价回落至41.65元/股，区间的累计跌幅为46%。康泰医学上市首日也曾创出308元/股的历史高点，但此后股价开始走低。截至9月24日，康泰医学收于116.5元/股。针对公司相关问题，北京商报记者致电康泰医学进行采访，但对方电话未有人接听。

欧陆通、金春股份2股的股价区间涨幅分别为4.84%、26.53%。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林教授在接受北京商报记者采访时称，新股溢价大方向下，这是客观规律，当供应增加，价格就会下降。所以无论是创业板还是科创板的新股，最终打新溢价都会消失，这是时间问题，也是正常现象。对于二级市场，不是溢价越高越好。

“新股定价必然有一个市场接受的过程，不是开高了就一定值这个价。市场会在后续博弈中，让好公司估值更高，让不那么值的公司回归价值本源。”盘和林如是表示。

著名经济学家宋清辉认为，价格由价值决定，选择绩优成长，才是注册制时代下的必须选择。

(责编：李都也(实习生)、李栋)