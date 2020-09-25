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转道港股“补血” 威海银行后顾之忧待解

孟凡霞 马嫡

2020年09月25日08:18  来源：北京商报
 
原标题：转道港股“补血” 威海银行后顾之忧待解

　　北京商报讯（记者 孟凡霞 马嫡）苦等多年A股上市无果后，威海银行赴港上市并于近日通过港交所聆讯。转道港股的背后，是威海银行资本充足率各项指标均处于下滑通道，“补血”之心热切，同时该行还面临着拨备覆盖水平偏低等“后顾之忧”。如何破题、增强市场信心亦成为威海银行需要应对的考验。

　　9月23日，港交所官网披露的消息显示，威海银行已通过上市聆讯。作为一家地方城商行，威海银行在威海市拥有很强的网点优势和品牌知名度。今年9月9日，证监会官网披露《关于核准威海市商业银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》显示，证监会核准威海银行发行不超过16.57亿股境外上市外资股。

　　而此时距其迈出上市脚步已经过了四年时间。2016年4月，该行向证监会递交A股申报稿，正式加入排队序列。而在排队等待多年无果后，该行转而寻求港股上市并在今年3月被证监会接收材料。

　　对于威海银行由A股转道港股上市，麻袋研究院高级研究员苏筱芮指出，监管对目前银行IPO保持一种较为审慎的态度。严监管下，银行补充资本金的需求未能得到充分满足，当其在A股市场上的IPO进展缓慢之时，曲线港股亦是无奈之举，“速度”是港股的优势，也是银行考虑的重点因素。

　　资本充足率承压或是该行急于上市的一大原因。目前来看，威海银行的各项资本充足率指标均存在下滑迹象。截至6月末，该行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.39%、10.65%和8.87%，对比来看，2019年末，三项指标分别为16.06%、12%、9.98%。

　　“6月末，威海银行的核心一级资本充足率降至8.87%，这一数据与目前A股上市银行相比处于较低水平，显示其扩充资本的需求比较强烈。”零壹研究院院长于百程如是说。

　　除资本充足率承压外，从资产质量指标来看，威海银行的不良贷款率曾连续六年上升。2013-2018年末，威海银行的不良贷款率分别为0.46%、0.7%、0.97%、1.42%、1.47%、1.82%。近两年情况方有所改善，2019年末，该项指标维持1.82%，截至2020年6月，该行不良贷款率为1.79%，较去年末下降0.03个百分点。

　　面对信贷资产风险暴露增加压力，近年来该行加大不良处置力度，拨备水平仍有待提升。截至2020年6月末，该行拨备覆盖率为151.82%，较2019年末的147.33%上升4.49个百分点，但仍处于偏低水平。

　　东方金诚2020年最新评级报告显示，受“去产能”及担保链风险传导等影响，该行信贷及非信贷资产质量面临一定压力，将对未来盈利形成一定负面影响。同时该行拨备覆盖水平偏低、风险缓释效力较弱。

　　在苏筱芮看来，一直以来监管的态度是及时提足拨备、做实利润，但目前宏观环境承压，威海银行又面临IPO的现实背景下，拨备覆盖水平偏低可能是银行为了保住利润的一种策略选择。后续待威海银行正式上市后，建议及时提足拨备、做实利润，加大不良资产的核销。

　　在苏宁金融研究院研究员陶金看来，中小银行普遍面临的问题是客户信用条件不如大型银行，同时风控能力不足以覆盖相对高风险客户的矛盾。因此，在市场环境很难在短期内改变的情况下，加强自身风控能力、深度利用金融科技是保证收入可持续的必由之举，尤其是对于更偏向服务中小微企业和当地实体经济的中小银行而言。

　　需要指出的是，作为一家城商行，威海银行的港漂之路仍要面临重重挑战。“在港股上市的内地中小银行，其股票估值可能会承压、交易也或不充分，甚至认购也会面临不足的可能。但港股上市后，威海银行的资本充足情况应该会得到改善，不过其仍需注重提高其资产质量，尤其是在其上市后业务进一步扩张的情况下。”陶金如是说。

　　苏筱芮指出，港股市场的估值普遍低于A股市场，港股银行股破净已成为一种常态，银行应当加强公司内部治理、加大科技创新，通过优质的服务、良好的资产质量表现与多元化的收入结构来增强市场信心。

　　就提高资本充足率方面会采取哪些举措、如何应对不良贷款压力等问题，北京商报记者联系到威海银行，但截至记者发稿，尚未获得对方回复。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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