人民币持续“攀升”出口企业需积极应变

本报记者 孙兆

2020年以来，人民币对美元汇率呈先贬后升的趋势。自5月份的低点以来，短短3个多月里，人民币汇率已反弹超过3600个基点。8月份，人民币汇率累计上涨1.84%，而9月份以来，人民币对美元汇率更是连破多道关口。目前，银行间外汇市场人民币汇率中间价已升破6.8关口。

接受中国经济时报记者采访的专家表示，短期来看，中国经济持续回升，国际投资者看好资本市场，外资持续流入，这些因素预计会进一步推动人民币升值，促进人民币国际化。从长期来看，人民币汇率会保持在均衡合理的水平。值得注意的是，人民币的快速升值也给我国出口企业的发展带来了困扰，出口企业应积极调整应变。

人民币“一路攀升”

“人民币升值会带动国际资本流入国内，为我国经济发展创造良好的货币条件，为货币政策创造更多的操作空间。同时，对于稳增长和防风险都是有利的。此外，人民币升值也会对我国资产提升在国际市场上的吸引力创造有利条件。”看懂研究院高级研究员程宇对中国经济时报记者说。

深度科技研究院院长张孝荣对本报记者表示，第一，人民币升值有利于增强我国购买力，买国外产品相当于打折。第二，人民币升值对外国进行投资或购买外国资产都会比以前便宜、便利。第三，有助于提升人民币的国际形象。

今年以来，在新冠肺炎疫情等内外部因素冲击下，人民币汇率一度下挫。但随着抗击新冠肺炎疫情斗争取得重大战略成果，复工复产、复商复市有序推进，经济社会正常秩序逐步恢复，二季度GDP增速由负转正，且增长速度超出市场预期。中国经济率先从疫情影响中走出，人民币汇率也随之持续上行，而且升值的速度和力度均超出市场预期。从短期来看，在汇率预期调整、企业加快结汇等作用下，人民币可能延续较快升值态势。

出口企业承压

受疫情影响，今年以来，我国外贸企业深受冲击，全球各经济体普遍采取硬性封锁措施。尽管我国政府出台了多项措施旨在保护外向型企业、扶助外贸企业，但人民币连续3个月的走强依然困扰了出口企业。

张孝荣表示，人民币升值是一把“双刃剑”。第一，人民币升值对我国商品服务出口不利，人民币升值相当于提高了价格，弱化了产品竞争力。第二，人民币升值，外商的投资成本将会上升，投资回收期将会延长，因而会影响投资者的积极性。第三，人民币升值，必然导致出口下降、进口上升，导致国内就业水平随之下降。第四，进口替代品行业将受到冲击，利润下降。这或将使一部分生产要素退出进口替代品行业，进口替代品行业生产或将萎缩。

对于出口企业来说，受到疫情冲击影响，外部需求放缓，叠加人民币升值因素，导致出口产品成本提高，进而影响出口企业产品的国际市场竞争力。同时，外贸企业也会存在汇率风险，可能导致汇兑损失。所以，出口企业要采取措施防范和规避汇率风险。

中国银行研究院研究员王有鑫对本报记者表示，人民币升值对国内金融市场和进口部门有利，但对出口部门存在一定冲击。在疫情冲击和全球量化宽松政策背景下，金融系统的稳定性对于经济恢复愈加重要，人民币企稳回升有利于稳定市场情绪，吸引跨境资本流入，对于稳定国内金融形势具有重要作用。因此，在这个过程中，汇率升值也应注意节奏和幅度，避免过快升值对国内实体经济和出口部门带来伤害。“在人民币汇率波动性增加的背景下，出口企业应视自身经营和外汇风险敞口情况，综合采取多种措施应对汇率波动风险。”

王有鑫表示，第一，要调整资产负债结构，优先自然对冲汇率风险。第二，对于无法自然对冲的外汇敞口，可利用金融衍生品工具进行套期保值。第三，在合同中约定汇率补偿机制。第四，积极采取人民币计价结算方式，直接规避外汇风险。

(责编：李都也(实习生)、李栋)