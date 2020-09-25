上海抽检30批次童床近一半不合格 "豆巴米"等品牌上黑榜

中新经纬客户端9月24日电 据微信号“上海市场监管”24日消息，近期对1号店、天猫、京东3个网络交易平台销售的30批次童床(婴儿床)进行了市场检查和质量抽查，经检测，有14批次不合格，不合格检出率46.7%。

图片来源：微信号“上海市场监管”

据介绍，不合格项目为结构要求、床铺面要求、旁板和床头要求、旁板板条弯曲试验、使用说明、标志和木材名称七项。

具体看，7批次结构要求不合格。如宁波恒盈通进出口有限公司在1号店豆巴米官方旗舰店销售的标称由顺露木业生产(或供货)的“豆巴米”牌婴儿床(规格型号：B-6；生产日期或批号：未标注)，床头部位存在不符合要求的孔，该指标不合格。

3批次床铺面要求不合格，如天津斯达露娜商贸有限责任公司在1号店斯达露娜母婴专营店销售的标称由其生产(或供货)的“斯达露娜”牌婴儿床(规格型号：12065；生产日期或批号：未标注)，床铺面相邻两根板条之间间隙大于60mm(标准要求60mm的锥形头应不可能穿过床铺面的相邻两根板条之间的间隙)。

3批次旁板和床头要求不合格，如重庆敏华品牌管理有限公司在1号店芝华仕旗舰店销售的标称由敏华品牌管理(天津)有限公司生产(或供货)的“芝华仕”牌婴儿床(规格型号：D-C036、北欧系列；生产日期或批号：2019-12-02)，旁板内高、床头结构部件间距离均与标准要求不符。该指标不合格，婴幼儿容易翻出床外，存在安全隐患。

3批次旁板板条弯曲试验不合格，如上海京东才奥电子商务有限公司在1号店晨辉自营官方旗舰店销售的标称由浙江晨辉婴宝儿童用品有限公司生产(或供货)的“CH Baby”牌婴儿床(规格型号：105；生产日期或批号：2018.5.8)，试验中出现板条断裂现象(标准要求应无断裂也无从紧固件上脱落)。该指标不合格，受到外力冲击时，旁板板条容易断裂脱落，床头板也可能断裂脱落，不仅影响婴儿床的使用寿命，更容易对婴幼儿造成人身伤害。

4批次使用说明不合格，如上海爱囡囡信息科技有限公司在天猫商城picci旗舰店销售的标称由其生产(或供货)的“picci”牌婴儿床(规格型号：marlin床；生产日期或批号：未标注)，使用说明未用中文标注床铺面高度调节说明、床垫厚度选择说明等内容。该指标不合格，无法为消费者提供婴儿床的正确安装和合理使用的说明，产生一系列不必要的风险，如错用、误用或因疏忽引起的安全隐患。

8批次标志不合格，如上海超睿商贸有限公司在天猫商城valdera旗舰店销售的标称由中山市永达儿童用品有限公司生产(或供货)的“瓦德拉”牌婴儿床(规格型号：FC8801；生产日期或批号：未标注)，标准号和日期的永久性标志等缺失。由于婴幼儿安全防范意识较低，相应的标志可以提醒监护人注意和规避安全风险，保护婴幼儿的安全。

10批次木材名称不合格，如乐山市硕士儿童用品有限公司在1号店小硕士旗舰店销售的标称由乐山市硕士儿童用品有限公司生产(或供货)的“小硕士”牌婴儿床(规格型号：SK133SZ；生产日期或批号：2019.04.15)，实测为杨木，企业明示为松木。木材名称标识不准确或不规范，容易误导消费者。

根据抽检结果，市场监管部门已责令相关经营者立即停止销售不合格产品，对库存产品、在售产品全面清理，并对销售不合格产品的经营者依法调查处理。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)