全球最大的沙漠集中式光伏发电基地即将并网发电

中建电力建设有限公司13日表示，由其子公司中建中环工程有限公司承建的内蒙古达拉特旗光伏发电领跑奖励基地1号项目顺利建成完工。这意味着全球最大的沙漠集中式光伏发电基地即将并网发电。

据悉，此项目由中建中环工程有限公司通过EPC总承包工程的方式承建。项目装机容量69.03兆瓦，建成后与基地内一期光伏电站连成一体，占地面积约120万平方米，年发电量可达20亿度，产值6.2亿元人民币，将成为全球最大的沙漠集中式光伏电站。

作为国家光伏发电领跑奖励基地，该项目从施工技术、发电技术上持续优化改进，始终保持行业领先水平，能够提高15%的发电效率，并带动内蒙古新能源产业的科技发展。

中建中环工程有限公司新能源事业部副总经理、达拉特光伏发电二期1号项目经理于皓伟介绍，在建设过程中，项目团队攻坚克难，解决了沙漠钻孔成洞和沙漠大风天气等问题，成功在沙漠中筑起两万三千多根光伏支架，顺利铺设上了17万多块光伏发电板，抢回了受疫情耽误的工期，顺利完成建设任务，实现即将并网发电的目标。

据悉，该项目在设计上采用“林光互补”的模式实现清洁能源环保效益和作物栽种经济效益的“双优化”，在基地外围栽植沙障，主干道两侧打造防护绿化带，在光伏阵列之间密植适宜本地生长的矮化经济林，稳固流沙、抵御风沙，稳步推进荒漠化治理；种植的除了绿化植物外，红枣、黄芪等经济作物的种植面积达4.8万亩，增加当地贫困居民的生态经济收入，为脱贫致富提供有力的支持。

据介绍，该项目并网发电后在节能减排效果方面相当于每年节约标煤66万吨、减少排放二氧化碳165万吨、粉尘45万吨，将有效改善内蒙古自治区能源结构和生态环境质量。(记者 王庆凯)

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