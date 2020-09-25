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有一种精神叫女排

2020年09月25日10:52  来源：人民网-财经频道
 

2020年全国女子排球锦标赛刚刚打响，讲述女排传奇故事的电影《夺冠》也即将上映，女排再度成为热议的话题，激励着人们的女排精神也被赋予了更多的时代意义。

她们，振奋一代代中国人

从1981年女排首次夺得世界冠军，到2019年收获第十次世界冠军，从一到十，是女排精神近40余载岁月的传承，铸就了挑战自我、拼搏不息的精神丰碑。那些奋斗不息的青春岁月，也成为无数中国人的黄金记忆。

“女排精神”已成为了一种永不言弃的精神信念，鼓舞了几代中国人。朱婷、张常宁、袁心玥三位女排姑娘，在赛场上一次次的优异表现，让球迷们看到她们身上的“女排精神”。她们是女排精神的继承者及传承者，同时也承载着国人对于女排的新期待。

女排精神不是胜利时才有，而是一直存在

朱婷谈到女排精神时曾表示：“女排精神不只是在胜利的时候才有，而是一直都存在的。有时候我们明知道得不到冠军，我们也竭尽全力，不在乎胜负，这种信念一直都在，从来没有改变过。祖国至上、团结协作、顽强拼搏、永不言败，这是我们女排精神，也是我们的民族精神。我们在体育场上来展现这种精神，各行各业的工作者们在自己的工作岗位上来践行这种精神。”

为梦而拼的态度与精神

“女排精神体现在训练的每一天对自己严格要求不放弃”这是张常宁对女排精神的解读。袁心玥认为新时代的女排精神到我们这代就是传承，我们每天就是不断完善自己，不管有多少困难，都会坚定地走下去。

从朱婷、张常宁与袁心玥这三位女排队员身上，我们看到了一种从“女排精神”中发散出来的拼搏斗志；逆境不放弃、低谷不低头，她们始终相信拼搏的力量。她们拥有的“女排精神”克服了种种困难和挫折，在赛场上一次次战胜对手，也正鼓舞着无数正在追逐梦想的人们。

今年，浦发银行信用卡邀请了朱婷、袁心玥、张常宁作为其品牌代言人，还特别推出了“浦发美丽女人卡之拼搏卡”产品，鼓舞用户和女排姑娘们一起“有梦敢拼”，传递“女排精神”，燃情助力每个拼搏时刻。（牛广文）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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