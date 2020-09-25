青岛西海岸新区：着力打造品牌经济发展新高地

为进一步发挥品牌战略引领和新经济变革驱动的作用，探讨新经济时代国家级新区品牌发展的新趋势、新任务、新挑战和新模式，“2020第三届品牌西海岸发展峰会暨新经济发展研讨会”9月24日在青岛西海岸新区举行。

本次活动由青岛西海岸新区和品牌中国战略规划院共同举办，青岛西海岸新区品牌发展中心和品牌西海岸智库共同承办，活动邀请了我国新经济领域和品牌创新研究领域的知名专家学者参加交流和研讨。

24日上午，与会专家充分听取了新区相关部门对新经济工作开展情况的介绍，并纷纷指出促进新经济的发展要立足区域和时代发展的客观实际，推动技术、创意和商业模式的融合，一方面要以转型升级激活传统产业生命力，另一方面要以创业创新激发新兴产业爆发力。

青岛西海岸新区副区长隋斌做总结发言，他指出西海岸新区要紧抓新经济发展窗口机遇，提高思想认识，明确工作思路，形成工作合力，汇聚众智，为有新区特色的新经济发展奠定坚实基础。青岛西海岸新区必将给出新经济发展的“新区释义”，走出“新区路径”。

在下午举行的第三届品牌西海岸发展峰会活动中，以“新经济、新品牌、新生态”为主题，探讨在新经济发展的大背景下推动品牌建设，优化营商环境、推动高质量发展的新举措、新规划。

峰会上，为2020年度新聘任的品牌西海岸发展智库专家举行了聘任仪式，与会有关专家被增聘为品牌西海岸发展智库专家委员。新区还对青岛西海岸新区优秀品牌提升案例和优秀品牌高级管理人员进行了表彰。(牛广文)

(责编：毕磊、夏晓伦)