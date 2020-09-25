第三届进博会媒体注册报名服务平台向媒体记者开放

人民网北京9月25日电 （记者 车柯蒙）9月24日，进博会官网发布《关于报名采访第三届中国国际进口博览会的通知》。第三届进博会媒体注册报名服务平台于9月24日起向媒体记者开放。

通知全文如下：

各位记者：

第三届进博会将于2020年11月5日至10日在上海举行，欢迎您来上海采访。媒体注册报名服务平台将于今日起至10月20日向媒体记者开放。考虑到疫情防控需要，2020年第三届进博会主要邀请境内媒体记者和在中国大陆境内的驻华外国记者、港澳媒体记者、台湾媒体记者。

您可通过进博会官方网站或下载进博会官方APP（手机应用市场搜索“进口博览会”）进行媒体用户登录或注册。使用网页时，可进入官网（https：／／www.ciie.org）首页找到“第三届中国国际进口博览会注册报名”进行媒体登录或注册。使用APP时，请在APP首页右下角“我的”中点击“立即登录”进入登录及注册页面。其中，往届媒体用户可使用已有账号（注册邮箱）登录APP后查看、修改、提交个人报名信息，若忘记密码请点击“快捷登录”后使用邮箱验证登录；新用户请直接点击“快捷登录”后使用邮箱注册APP账号，此邮箱将作为您的媒体账号。APP用户登录后即可点击“媒体服务”进行媒体注册报名。英文版APP请点击首页右上角“EN”标识。

驻华外国记者请在“媒体机构类别”中选择“外国媒体机构”，在“人员地区类别”中选择“我是在中国大陆境内的驻华外国记者”，在“个人信息”中选择您具体的所属国家或地区。

港澳媒体记者和台湾媒体记者请在“媒体机构类别”中选择“港澳台媒体机构”，在“人员地区类别”中选择“我是在中国大陆境内的港澳台媒体记者”，在“个人信息”中选择您具体的所属地区。

境内媒体记者由相关主管部门组织集体报名。

采访证件领取时间及方式将适时在进博会官方网站和官方微信公众号同步公布。

媒体记者入场采访报道将按照第三届进博会疫情防控工作有关要求执行。

中国国际进口博览会新闻中心

2020年9月24日

(责编：车柯蒙、孙阳)