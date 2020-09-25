大兴机场投运一周年：单日最高航班量突破660架次

北京大兴国际机场。（摄影陶冉）

人民网北京9月25日电 （记者乔雪峰） 9月25日，是北京大兴国际机场投运一周年的日子。

单日最高航班量突破660架次，单日最高旅客量突破9.2万人次，开通航线202条，连通全球143个航点，日均航班数量恢复至650架次左右。一年以来，大兴机场直面换季转场、特殊天气和疫情防控等一系列的风险挑战，交出了一份满意的答卷。

26家国内外航司投入运营 开通航线202条

9月25日下午，民航局召开新闻发布会，首都机场集团公司副总经理、北京大兴国际机场总经理姚亚波在发布会上表示，大兴机场分四次完成航班大规模转场，累计共26家国内外航空公司先后投入运营，开通航线202条，连通全球143个航点。目前，日均航班数量恢复至650架次左右，位居全国机场第11位，保持了强劲的增长势头。

在疫情防控方面，姚亚波表示，大兴机场细化旅客防控，打造“全、准、快、优”测温示范通道；做好疫情防控物资运输和航班保障工作，阶段性实现“旅客防控零失误、员工防控零感染、紧急运输零投诉”的“三个零”目标。

姚亚波指出，目前，大兴机场单日最高航班量突破660架次，单日最高旅客量突破9.2万人次，投运一年来旅客吞吐量达到1023万人次，保障航班起降约8.4万架次，货邮吞吐量约4万吨。

在落实“过紧日子”方面，大兴机场调减、缓减执行固投及成本类项目近8.1亿元；积极开展营销活动，本年已实现商业销售超4亿元；结合航班时刻科学调整机位安排、店面营业时间，目前航站楼内230余家店铺均已正常营业。

多项指标排名第一 低能见度运行达全球先进水平

“投运一年来，大兴机场多项指标排名‘第一’。”姚亚波指出，大兴机场是国内首家实现A-SMGCS 4级灯光引导24小时全天候使用的机场，是国内首家实现三类B标准载客着陆机场，是国内首家双跑道具备HUD RVR75米起飞能力机场，低能见度运行能力达到全球先进水平。

大兴机场还大力推进数据共享，年度累计及日均数字化能力（DCI）在“民航运行数据共享与服务平台”得分排名均位居全国机场首位。

姚亚波表示，投运至今，大兴机场在经受152天大雪、大雾、雷雨等特殊天气考验的基础上（其中仅降雪就11天、大雾24天、雷雨70天），实现始发、放行正常率两个指标均“百分百”113天，2020年实现始发、放行、起飞正常率三个指标均“百分百”77天，航班正常性水平在全国主要机场中排名第一。

国庆假期客流量将突破75万人次 日均达9.5万人次

记者从发布会上获悉，“十一”国庆8天长假即将来临，大兴机场预计8天假期的客流量将突破75万人次，日均旅客量9.5万人次。根据预测，9月29、30日大兴机场将迎来旅客出行高峰；10月7日至9日将迎来返程高峰。

据介绍，“十一”旅客将以探亲、旅游等长途客流为主，热点旅游城市将成为旅客出行的热门航线。特别要提到的是，9月25日大兴机场文创特产店“兴礼遇”正式启用，以大兴机场为“IP”打造的各类文创产品将与广大旅客见面。

同时，大兴机场各保障单位将统筹疫情防控和假期运行保障工作。机场商业将适当延长商业店铺营业时间，满足旅客购物需求；还将根据旅客流量适时加大机场大巴发车班次，优化出租车的调度管理；大兴机场扎实落实各项防控措施，确保旅客安全顺畅放心出行。

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