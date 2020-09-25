人民网>>财经

大兴机场投运一周年：单日最高航班量突破660架次

2020年09月25日17:38  来源：人民网-财经频道
 

北京大兴国际机场。（摄影陶冉）

人民网北京9月25日电 （记者乔雪峰） 9月25日，是北京大兴国际机场投运一周年的日子。

单日最高航班量突破660架次，单日最高旅客量突破9.2万人次，开通航线202条，连通全球143个航点，日均航班数量恢复至650架次左右。一年以来，大兴机场直面换季转场、特殊天气和疫情防控等一系列的风险挑战，交出了一份满意的答卷。

26家国内外航司投入运营 开通航线202条

9月25日下午，民航局召开新闻发布会，首都机场集团公司副总经理、北京大兴国际机场总经理姚亚波在发布会上表示，大兴机场分四次完成航班大规模转场，累计共26家国内外航空公司先后投入运营，开通航线202条，连通全球143个航点。目前，日均航班数量恢复至650架次左右，位居全国机场第11位，保持了强劲的增长势头。

在疫情防控方面，姚亚波表示，大兴机场细化旅客防控，打造“全、准、快、优”测温示范通道；做好疫情防控物资运输和航班保障工作，阶段性实现“旅客防控零失误、员工防控零感染、紧急运输零投诉”的“三个零”目标。

姚亚波指出，目前，大兴机场单日最高航班量突破660架次，单日最高旅客量突破9.2万人次，投运一年来旅客吞吐量达到1023万人次，保障航班起降约8.4万架次，货邮吞吐量约4万吨。

在落实“过紧日子”方面，大兴机场调减、缓减执行固投及成本类项目近8.1亿元；积极开展营销活动，本年已实现商业销售超4亿元；结合航班时刻科学调整机位安排、店面营业时间，目前航站楼内230余家店铺均已正常营业。

多项指标排名第一 低能见度运行达全球先进水平

“投运一年来，大兴机场多项指标排名‘第一’。”姚亚波指出，大兴机场是国内首家实现A-SMGCS 4级灯光引导24小时全天候使用的机场，是国内首家实现三类B标准载客着陆机场，是国内首家双跑道具备HUD RVR75米起飞能力机场，低能见度运行能力达到全球先进水平。

大兴机场还大力推进数据共享，年度累计及日均数字化能力（DCI）在“民航运行数据共享与服务平台”得分排名均位居全国机场首位。

姚亚波表示，投运至今，大兴机场在经受152天大雪、大雾、雷雨等特殊天气考验的基础上（其中仅降雪就11天、大雾24天、雷雨70天），实现始发、放行正常率两个指标均“百分百”113天，2020年实现始发、放行、起飞正常率三个指标均“百分百”77天，航班正常性水平在全国主要机场中排名第一。

国庆假期客流量将突破75万人次 日均达9.5万人次

记者从发布会上获悉，“十一”国庆8天长假即将来临，大兴机场预计8天假期的客流量将突破75万人次，日均旅客量9.5万人次。根据预测，9月29、30日大兴机场将迎来旅客出行高峰；10月7日至9日将迎来返程高峰。

据介绍，“十一”旅客将以探亲、旅游等长途客流为主，热点旅游城市将成为旅客出行的热门航线。特别要提到的是，9月25日大兴机场文创特产店“兴礼遇”正式启用，以大兴机场为“IP”打造的各类文创产品将与广大旅客见面。

同时，大兴机场各保障单位将统筹疫情防控和假期运行保障工作。机场商业将适当延长商业店铺营业时间，满足旅客购物需求；还将根据旅客流量适时加大机场大巴发车班次，优化出租车的调度管理；大兴机场扎实落实各项防控措施，确保旅客安全顺畅放心出行。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

补齐新型消费短板 全方位支撑新发展格局　　近年来，在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，我国以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费快速发展，对满足居民生活需要、释放国内消费潜力、促进经济平稳健康发展发挥了重要作用。 消费已经成为中国经济发展的重要引擎，…【详细】

财经

人民网三评“TikTok交易”之一：披着羊皮，狼还是狼!　　TikTok，一个在美国广受年轻人欢迎，下载量近4亿，活跃用户9000万的应用，突然被要求强行卖掉，或是被强制关闭。是TikTok违反了美国的相关法律？给美国造成了损失？还是在社会上引起了巨大反感？ 都不是！没有原因！莫须有！…【详细】

财经

国有企业运行企稳向好 利润总额连续3月同比增长　　人民网北京9月23日电 （任妍）日前，财政部公布2020年1-8月全国国有及国有控股企业经济运行情况。全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)经济运行企稳向好，营业总收入、利润总额连续3个月实现月度同比增长，1-8月同比降幅进一步收窄。…【详细】

财经

商务部：自贸区扩容有利于进一步服务国家发展战略　　人民网北京9月21日电 （栗翘楚）近日，国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案和浙江自由贸易试验区扩展区域方案。针对此次新布局的考虑，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办发布会上表示，建设自贸试验区在我国改革开放进程中具…【详细】

财经

商务部最新数据显示：消费品市场实现年内首次正增长　　本报北京9月20日电　（记者王俊岭）日前，商务部发布了1—8月消费市场运行情况。最新数据显示，8月份社会消费品零售总额同比增长0.5%，增幅较上月回升1.6个百分点；1—8月社会消费品零售总额23.8万亿元，同比下降8.6%，降幅比1—…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved