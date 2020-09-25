尼尔森：中国零售业持续复苏 快消市场迎来新机遇 

人民网北京9月25日电 （孙阳）全球监测和数据分析公司尼尔森公布的最新研究显示，中国零售业持续复苏，呈现出U型走势。快消市场的新变化推动品牌商进行变革与创新，带来挑战的同时也迎来机遇。
尼尔森中国区总裁Justin Sargent表示：“中国是全球为数不多的呈现消费复苏趋势的国家。中国的宏观经济形势正在逐步好转，尽管尚未完全恢复，但我们相信消费市场将持续增长，并最终反哺宏观经济。”
零售业持续复苏 企业管理者信心增强
国家统计局公布的最新数据显示，8月份社会消费品零售总额同比增长0.5%，为年内首次正增长。
尼尔森9月份的最新研究也显示，企业管理者对企业表现的预期持续向好。在被问及如何预测疫情对企业2020年全年业绩的影响时，60%的受访管理者认为没有影响甚至有积极影响，高于5月份的55%。展望2021，80%的受访管理者预测其所在行业2021年将实现增长，90%认为其所在企业2021年将实现增长。
就零售业而言，复苏仍在持续，并呈现出U型走势。尼尔森研究显示，7月份快消品线上渠道销售额同比增长6%，6月份增速为32%；今年截至7月同比增长32%。7月份线下渠道销售额下降4%，降幅较6月份的5%收窄；今年截至7月同比下降5%。受线上渠道增长放缓影响，7月份快消品全渠道销售额下降2%；今年截至7月同比增长4%。
快消市场新动向带来新机遇
疫情期间消费者行为和购物模式的转变，也在推动品牌进行创新，以满足新的消费需求，创造新的消费场景。尼尔森创新追踪项目研究显示，尽管今年1-7月的新品数量比去年同期减少20%，但新品的产能增速较去年大幅提高；本土品牌依然是创新的主力军，每10个新品中有8个来自中国本土企业。
渠道方面，电商渠道的增长仍在继续。与此同时，传统渠道的购买者则逐步转向小型现代渠道和便利店。线下方面，门店产能持续转移，超市和小超的集中度正在提高。
同时，疫情期间，O2O实现了突破性的增长，第一季度全国O2O订单增速一度达到20%。截至6月底，全国 O2O订单增长率为14%。研究显示，目前O2O仍在持续增长，但这种增长主要由下线城市驱动，且各地区的增长势头非常不同。而社区店因其先天的近场优势，无疑成为了零售商和品牌商争相布局之地。研究发现，消费者更青睐于通过近场消费购买特定产品，整体而言，社区店的表现要好于非社区店。
Justin表示：“后疫情时代，我们面对的是一个愈加风云变幻和更具挑战性的市场。如何在新常态下玩转新游戏，把握新机会，无论是O2O、社区店、还是市场下沉，只了解趋势是不够的。品牌商应充分利用数据的力量，用行动下沉，拥抱不确定性并迅速调整策略，才能成为未来的赢家。”
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