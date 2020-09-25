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网商银行用卫星遥感技术助力破解农村金融难题

2020年09月25日21:03  来源：人民网-财经频道
 

9月25日，外滩大会发布消息称，卫星遥感技术将正式全面在农村金融领域商用。

“这是近年来农村信贷在技术领域的一次重大突破，对于解决农户贷款难的难题，将提供可行的技术路径。”中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉表示。

该技术的运用者网商银行表示，全面商用的第一步，是在全国690余个涉农县区率先推广该技术，覆盖全国1/3的涉农县区，在试用期，已经有超过5万农户使用和受益。

据记者了解，这套以卫星遥感技术为特色的农村金融风控系统，内部代号为“大山雀”，它也成为“阿里动物园”里，继平头哥、犀牛（新制造）、小蛮驴（新物流机器人）之后，又一位技术仔。

为什么这项技术能破解农村贷款难？因为农村贷款最大的痛点是，银行很难知道农户有多少资产，他们的耕地到底产量多少，价值多少？

“通过人工勘查肯定不现实，农村地广人稀，人力成本巨大，平均一笔贷款仅人力勘查成本就达到几百上千元。”网商银行农村金融风险总监顾欣欣介绍说。

既然靠人看不行，那靠谁看？风控人员想到一个办法：靠卫星看！

“农户可以拿着手机，绕地走一圈，或是在支付宝上把自己的地在地图上圈出来，卫星就可以去识别这块地的农作物面积、作物类型，分辨出水稻、玉米、小麦、花生、烟草等多种作物的区别，目前准确率已达到93%以上。农户圈出的地块是否准确，也可以和农户在政府机构登记的土地流转、农业保险等数据进行交叉验证。”网商银行农村金融首席算法专家王剑解释道。

换言之，“天”和“地”的信息一握手，农户最值钱的资产——“农作物”的信息就出来了。

“有了这个关键信息，再结合气候、行业景气度等情况，通过几十个风控模型，就可以预估产量和价值，从而向农户提供额度与合理的还款周期。”顾欣欣介绍说。

在此前试用期期间，已经有农户成为了这项新技术的受益者。来自江西宜春市的种粮大户刘迎锋就是其中一位。

刘迎锋种植了2000亩水稻，每年插秧、追肥期和收割期，都需要大笔的资金。今年9月，她在手机上标注了自己的地块，几分钟后，35万元贷款就到账了。利用网商银行的贷款，刘迎锋迅速解决了种子化肥的采购，和雇佣工人的劳务费问题。

“种粮大户都缺钱，规模越大越缺钱！因为没有抵押物，以前银行不敢相信我，但没想到，如今靠天上的卫星，只是在手机上圈了下我的地，银行马上相信了我。”刘迎锋坦言。

而这一新方式，也得到许多政府的支持， “传统信贷，一套手续下来，黄花菜都凉了，农作物不等你时间。卫星遥感技术能快速把资金送达农户，我们希望卫星遥感技术在全市落地推广，让所有农户没有后顾之忧。”宜春市金融办副主任易宜斌表示。

据了解，包括宜春的涉农县区在内，全国约1/3县域（690余个涉农县区）将从9月开始，率先推广使用这一技术，这些涉农县此前也都与网商银行就农村金融达成过战略合作。

“科技是第一生产力，卫星遥感的技术突破，将打开农村信贷的新空间。不仅卫星遥感，云计算、人工智能、区块链......我们相信，技术之美不在于高深，而在于温暖，我们将致力于让更多技术走出实验室，走进田间地头，去解决社会痛点。”网商银行行长金晓龙表示说。（牛广文）

(责编：许维娜、夏晓伦)
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