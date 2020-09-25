全新国际贸易平台Trusple发布

今年9月，在义乌创业的袁晶，通过区块链贸易平台把自家的水晶饰品销往了远在大洋彼岸的墨西哥，惊喜的是，次日就收到了货款。这在以前，仅仅交易的时间就需要至少整整一周。

中小企业跨境贸易的难题，在区块链等前沿技术场景实践下正迎刃而解。9月25日，以区块链技术为基础的全新国际贸易及金融服务平台Trusple，在上海举办的首届外滩大会上亮相。据悉，这一平台基于蚂蚁链技术和合作银行实现跨境贸易全链路智能化履约，让中小企业也可以把好货放心卖到全球。

袁晶就是Trusple的首位获益的商家客户。她所经营的玻璃制品公司从夫妻档起家，一路成长为生意遍布全球的外贸企业，商品远销印度、中美、南美等市场。过去要经历确认订单、发票、银行汇款等诸多步骤，现在通过Trusple节省了近8成时间成本，“它能帮我把明年生意收入至少提升30%，Trsuple的出现绝对是一个惊喜”，袁晶坦言。

从事跨境贸易多年，袁晶透露，国际贸易交易中，通常是客户30%首付，见到提单后再付40%，剩余30%全靠信用约定，往往1-2月时间内付完全款，中间如有遇到其他不可控原因，也会面临无法收回全款的风险。产品本身利润低，一旦出现违约风险，生意可能就要“打水漂”。

她的担忧是传统跨境贸易中的一个缩影。受限于复杂的贸易流通和漫长的交付周期，交易双方拖欠款项、拖延发货的事情时有发生。这其中的核心问题集中在买家与卖家之间的信任问题。

“Trusple的推出就是为了解决这一问题，这一平台与支付宝当年推出担保交易一样，通过技术的方式建立了交易信任。”蚂蚁集团副总裁、智能科技事业群总裁蒋国飞表示，由于区块链技术在解决复杂流程信任中的突出特性，Trusple更好地契合了解决国际贸易信任的需求。

Trusple平台链接了买卖双方、买家银行，卖家银行以及国际贸易链路中的核心生态角色， 当买家和卖家产生一笔贸易订单后自动上链并开始流转，银行会基于订单约定的付款条件自动进行支付，避免了传统模式下卖家需督促买家去线下操作转账，同时也能防止有些客户恶意拖延付款时间。

《2020年外贸企业生存现状调查报告》显示，“改善外贸企业融资环境”和“提供出口信用保障”在外贸企业希望获得的支持中，占比22.5%和19.7%，均比2019年有所提升。中小企业的资金难题引人关注。

据了解，买卖双方在Trusple上的每一次成功交易都是一次“链上信用”的沉淀。当企业产生融资需求时，金融机构可以向Trusple平台提出验证请求，来确定企业的贸易真实性。这一方面降低了银行等金融机构的金融服务风险，另一方面也盘活了中小企业的生存和营运能力。

“无论你是几百、几千还是上万美金的交易，在上面形成一段过往的交易凭证，让银行知道你是有信用基础的，然后再评定能给到客户多少额度，这样就方便多了，感觉自己经商也在不断积累信用。”袁晶说。

此外，普惠的金融服务也吸引了越来越多的银行机构。当天会上，法国巴黎银行、花旗银行、星展银行、德意志银行、渣打银行成为Trusple首批合作伙伴。（牛广文）

(责编：许维娜、夏晓伦)