电商热点：上海开通"消费品召回直通车" 旅游平台"十一"忙促销

人民网北京9月25日电 人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：上海开通“消费品召回直通车”，天津八部门牵手网站平台提升津企品牌影响力，《中国跨境电子商务从业人员技能等级划分与评定》标准框架首次发布。

秋收加紧繁忙 电商助农增收（来源：人民图片）

1、上海开通“消费品召回直通车” 拼多多、京东等首批入驻

昨日，上海市市场监管局“消费品召回直通车”开通，拼多多、京东、迪卡侬等11家企业首批入驻。该平台将为市场监管者和生产企业提供一个信息互享沟通平台，实现消费品“一般缺陷快速召回、重大缺陷快速调查”。此外，“直通车”未来将建立缺陷线索上报平台，以供消费者、生产企业、销售平台上报线索，推动各企业产品高质量发展。

2、天津八部门牵手网站平台提升津企品牌影响力

近期，天津市开展“网媒暖津·中小企业品牌宣传百日扶持计划”主题活动，充分利用互联网资源为天津市中小企业送温暖，助力企业强信心、渡难关、增活力。活动期间，共推出“网媒暖津”活动相关文章4000余篇，深入报道天津市明星中小企业27家，服务中小企业700余家，品牌广告宣传160余家，全网累计阅读量超3000万次，广告曝光量超2.1亿次。

3、全国超1500家景区门票减免，国庆长假旅游人次或达6亿

9月23日，携程旅游大数据实验室发布2020“十一”长假旅游性价比报告，数据显示，今年国庆前夕，全国有超过1500家景区免费或打折，20多个省市政府发放旅游优惠券，加上各大旅游平台的促销补贴，今年“十一”是近年来性价比最高的旅游长假。而从国内旅游市场恢复情况看，携程预测今年国庆中秋8天长假旅游人次可能达到6亿。

4、跨境电商从业人员技能等级划分与评定标准首发

9月22日，第五届中国跨境电商50人论坛在郑州国际会展中心举行。论坛期间，《中国跨境电子商务从业人员技能等级划分与评定》标准框架首次发布。该标准将从业人员划分为技术类人员、产品经理类人员、供应链运营类人员和管理类人员四个类别，将跨境电商从业人员技能等级划分为初级、中级和高级等三个等级。明确了不同类型、不同等级从业人员的申请资格。

5、天猫超市接入饿了么 同城零售体系再升级

天猫超市将于近日正式接入饿了么，涉及“一小时达”和“半日达”服务，覆盖超过2万商品。这是继盒马入驻饿了么后，阿里本地生活领域的又一次服务集结。据内部人士透露，天猫超市和饿了么还将在商品丰富性上进行更多探索。未来，更多3C百货、美妆服饰等商品，也将借助同城零售体系，像“送外卖”一样抵达消费者手中。

6、京东超市与三元食品签署战略合作意向书

9月22日，京东超市与三元食品在三元食品总部大楼正式签署了战略合作意向书，双方宣布将在未来3年实现累计成交额50亿元，同时三元将京东超市作为其未来新品的独家首发平台，并将在用户运营、C2M新品定制、母婴垂直领域、营销生态共创等方面与京东超市展开更深维度的合作，京东超市也将发挥自身智能供应链和智能物流的优势，助力三元实现品牌数字化升级和全国化发展。

7、苏宁易购公布双11六大玩法

9月22日，苏宁易购开放平台大家电&消费电子商家大会暨双十一启动会开启。会上，苏宁易购公布了苏宁双十一6大核心玩法，包括百亿补贴、以旧换新、直播带货、套购优惠、天天低价、分期免息6大内容；7大BIG DAY则覆盖10.22提前抢、10.28大牌狂补日、双十一开门红、11.4 3C日、11.6家电日、11.9会员日及11.11终极爆发7大节点。

8、喜马拉雅与淘宝联盟达成内容电商合作

喜马拉雅与淘宝联盟达成内容电商的合作升级，启动喜马拉雅x淘宝联盟“星X计划”。据介绍，淘宝联盟和喜马拉雅将向全网招募宝藏带货主播，并提供数百万流量扶持、现金激励和专属招商服务，其中，淘宝联盟将提供电商的货品供给和政策保障，提升音频主播的带货能力。

9、阿里创新业务事业群智能营销平台开启

9月24日，阿里创新业务事业群智能营销平台“2020乘风大会”正式开启，本次大会以“重燃小的梦想”为主题，推出全新营销全链路智能化产品化解决方案——“超级汇川”，赋能中小企业。

【媒体观察】

1、人民日报：直播练队伍 电商促脱贫

人民日报点赞山东聊城高新区线上助农，“以党建引领直播助农，突破了单一卖货模式，全面推动了本地农业的产、供、销体系建设，畅通了相关的物流和金融服务，同时锻炼了农村基层干部队伍，提升了村级党组织的凝聚力和战斗力，给脱贫攻坚注入了强大动力和活力。”山东聊城高新区许营镇汪庄村第一书记武长政说。

2、成都日报：蓬勃发展10年 成都电商交易规模突破20000亿元

十年来，成都电商年交易规模从不足800亿元到突破2万亿元，成都各类市场主体从不足1万家到突破90万家。近年来，成都聚集前沿、对标先进，在“包容监管、创新创业、共享经济”等方面走在全国前列，孵化了一大批耀眼的企业和项目，成为全省电商发展的高地。在省商务厅相关负责人看来，尤其是作为西南生活中心和西部消费中心的成都，抓住成渝地区双城经济圈发展机遇，发力国际消费中心城市建设，首店经济、体验式消费等新兴消费业态活力持续释放。

【监督台】

揭开“有偿删差评”的利益链条

近日，天津市公安局河北分局破获一起以网络“水军”形式从事非法经营活动的违法犯罪案件。据了解，该犯罪团伙通过有偿删除网络差评获利近300万元，涉及10余省份。目前，已有3人被检察机关移送审查起诉。这也是近年来全国破获此类案件中抓获人员最多、生态链条最完整、固定证据最全的典型案例之一。公安发现某公关顾问公司多年来以正常经营为掩护，雇佣人员专门网上删帖，非法获取巨额利润。公司开办地在北京，违法活动在网上，成员遍布全国各地，相互之间联系复杂。

对于各类网站而言，客观、真实的用户评价，是非常重要的经营指标，也是消费者甄别和选择的重要依据。电子商务法规定，电子商务平台经营者不得删除消费者对其平台内销售的商品或者提供服务的评价。此外，根据刑法等相关法律规定，利用网络平台资源，为他人有偿删除新闻类网站、论坛、贴吧、微博等帖文违法行为，可能构成非法经营罪。而通过职业便利删帖的内部工作人员，违反国家规定、对计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据进行删除、修改、增加的操作，后果严重的，以破坏计算机信息系统罪定罪处罚。

(责编：毕磊、夏晓伦)