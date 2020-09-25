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平安以科技之力抢滩医疗赛道

2020年09月25日21:25  来源：人民网-财经频道
 

当前，受新冠肺炎疫情影响，社会对医疗健康的关注度大大提升。中国平安在9月22日首次全面披露医疗生态圈战略，与投资者分享医疗生态进展，展示未来增长新引擎。

党中央、国务院在2016年印发《“健康中国2030”规划纲要》，强调要提高人民健康水平，提升人均预期寿命，完善健康制度体系，并大力发展健康产业。这一纲领性文件“对当前和今后一个时期更好保障人民健康作出了制度性安排。”

据了解，平安旗下12个实体各有侧重，“都在围绕医疗健康生态圈展开业务”，平安集团联席CEO陈心颖在投资日活动上表示，医疗生态潜力巨大，“不可能只是瞄准其中一点，必须要有长期、全方位的策略，才能充分渗透。”

“金融+科技”是民众对平安的通常印象，但目前这个标签并不全面，至少在医疗健康领域，历经多年历练，平安的布局和生态已然成熟，“医疗科技”的新标签正慢慢浮出水面。

追求精湛医术

“五年前平安说自己要成为一家科技公司，大家不相信，今天我说平安是一家医疗公司，大家也不相信”，陈心颖调侃道。

医疗健康已经成为金融业务之外，平安的又一驱动力，它不仅为平安创造了巨大的业务增量空间，还与平安业已成熟其他的核心业务相互促进。过去20年的医疗健康实践，使得平安已在这一领域游刃有余。

目前，平安的医疗生态圈聚焦三大战略方向，由旗下12家主体分别承担相关职能。第一是横向打通，从用户端获取患者流量、从支付端管理医疗机构，并为医疗服务提供方赋能。第二是纵向打通，一边服务政府撬动医疗资源，另一边利用科技建立竞争壁垒。第三是与平安的保险主业产生协同价值。

具体到医疗技术，面对中国医疗资源紧缺且分配不平衡的现实，平安希望一方面提升社会的疾病预防水平，另一方面力图也帮助基层医疗机构，提升服务能力。

关于提升疾病预防水平，一个落地的案例是平安发布的城市公共健康指数。

这一指数以公共卫生机构的数据为基础，综合考虑天气、土壤、舆情等多样化的数据，从传染病、慢性病等几大指数切入，综合展示城市的整体健康状况。

不仅如此，平安还与国内重点城市合作，开发了基于特定病种的预测模型，力求做到提前预警。例如提前一周预测流行感冒的发病趋势，以便政府提前储备医疗资源。

陈心颖说，平安对疾病预测的精准度达到了95%。

在帮助基层医疗机构提升服务能力上，平安做出了广泛而有效的探索：通过制定医疗健康服务标准，引入人工智能等先进技术，协助医疗机构提升诊断治疗能力和管理效率。

例如，在影像筛查方面，平安旗下筛查产品覆盖了人体九大体系，支持CT、X光等多种检查设备，能减低误诊率和漏诊率。覆盖约3000种疾病的AI辅助诊疗系统，能给出智能诊断建议，同时推荐用药方案。这些平台为250万名患者提供了解决方案，帮助他们管理疾病。

之所以能取得这样的效果，一个重要的原因在于，平安积累了丰富的医疗数据，建立起全球最大的医疗数据库，不仅拥有3300万医学文献、18万药品说明书，同时还获得了约10亿条现实就诊数据，以完善疾病预测模型。

据了解，旗下向普通用户提供挂号、咨询等服务的平安好医生，目前已有3.46亿注册用户；2020年上半年日均咨询量约83万，月活跃用户6700万。

在线上，1800名自建医疗团队的医生与近万名外部签约专家一道，为患者提供服务；在线下，智慧医疗系统能为约90座城市的2万家医疗机构、近45万名医生提供解决方案，服务了全国约15%的医生。

同时，作为支付方，平安在商业保险领域遥遥领先，寿险客户约6500万人，健康险保费规模全国排名第一。在医保领域，平安同样领先，覆盖超过200个城市。

力求德术兼备

技术并非中性，它的运用离不开价值观的指导，只有正向的价值观，才能引导业务稳步向前。平安看重医疗健康领域的技术进度，同时也看重它对社会发展的正面影响。

平安一直默默耕耘，力图将先进技术和模式应用于乡村等不发达地区，以提升这些地方的医疗服务能力。2018年，平安发起精准扶贫项目“三村工程”，村医是重点方向之一。

这些做法，正是对 “打赢脱贫攻坚战”的坚定回应。

例如，平安在2019年推出“村医云”解决方案，为广西、江西、内蒙古等地的一万多名偏远地区乡村医生，提供了村医专属的手机应用、检测一体机及多场景远程培训等服务。

2020年，平安更是整合旗下医疗健康资源，启动“平安健康守护行动”，调度载有高端医疗设备和智慧影像系统的健康检测车，为西藏、云南等偏远地区的民众免费开展疾病筛查和问诊。

截至目前，平安帮助超过900家乡村卫生所完成升级，培训村医约11000人，义诊覆盖人群超过6.3万人。平安所打造的智慧医疗健康平台，将城市优质医疗资源带到乡村，提升了当地的医疗水平。

时间转到2020年初，突如其来的新冠肺炎疫情打乱了正常的社会秩序。政府与民众对更高效医疗服务的需求，更是凸显了平安多年所积累医疗技术能力的重要性。

第一，在宏观层面，平安赋能公共卫生系统，帮助应对流行病突发事件。

这套解决方案以公众的健康数据、环境数据和诊疗数据为基础，分析超过40个维度，做到提前7天预测疫情，精准预测死亡和感染，并可将这些数据和分析实时上报决策部门。

第二，在微观层面，平安向医生提供辅助诊断系统，帮助其快速处理病人问诊。

例如，新冠肺炎疫情期间，平安的医学影像诊断系统在中国、北美和欧洲等地的医院大规模使用，针对肺炎的CT诊断模型大大提升了诊断效率，医生的影像诊断时间从15分钟降低至15秒。

平安智慧城市联席总经理兼首席战略官高孟轩表示，这套系统能确定肺炎病灶的位置和程度，诊断准确率超过98%。

不仅如此，平安的系统还可帮助医生搜索最新医疗文献、临床研究数据，帮助医生在社区中与同侪开展协同讨论。

第三，在药物研发方面，平安也帮助药企提升研究效率，管控生产质量。

例如，平安与日本制药企业盐野义（SHIONOGI）合作，帮助后者找到适当的药物成分，以研发治疗新冠肺炎的成熟药品。再例如，平安目前还与南京知名医院合作，利用技术快速识别、筛选合适参与临床试验的患者。

坚持医者仁心

事实上，无论是日益精湛的医术，还是将医疗服务带到农村的“健康扶贫”计划，都离不开平安在医疗健康生态圈的精细布局。

20年前，平安进军保险业，不断深耕，与医疗健康领域结缘。到2012年，平安进入医疗服务业，一边利用旗下基金，对医疗技术“广撒网”投资，一边“亲自下海”，建立“平安好医生”和“平安医保科技”等业务主体，为患者提供优质服务。

而到了2017年，平安在医疗健康领域的发展进入到最新的第三阶段，开始整合资源，构建医疗健康生态。

陈心颖表示，在这一布局的纵向协作上，一端是政府，平安力图为政府提供解决方案，以此撬动医院、医生和医药等核心资源，“通过政府进入医疗机构和药企”；另一端是科技，它通过科技赋能生态圈成员，建立竞争壁垒，凸显平安“差异化的核心竞争能力”。

而在医疗生态的横向协作上，在政府和科技这两端之间，平安则为患者、医疗服务提供方和支付方提供服务，力图深挖协同价值。

在患者端，平安抓住了用户流量，能影响其就医决策；在支付端，通过保险业务把控资金流向，管理医疗机构，进而影响用户；在医疗服务提供端，平安为医疗机构赋能，获取产品和服务利润。

目前，围绕医疗生态圈，平安已经建立起12家成员单位，完成了在政府、科技、患者、服务方和支付方等多个利益相关领域广泛布局。

作为平安五个生态圈中的重要一环，事实上，医疗健康生态圈与平安的金融生态，形成了 “双轮驱动”模式。

医疗生态有利于保险业务获客，15-20%的新增金融客户来自医疗生态圈；同时，医疗圈金融客户粘性更高，人均拥有3.1项金融产品，而其他用户为2项；此外，医疗圈金融客户在管资产也更多，人均1万元，而其他客户人均为5600元。

陈心颖说，平安整合保险与医疗产品，力图在医疗场景中，提供有温度的保险服务，“而不是冷冰冰的保险。”

平安预计，医疗健康市场将从2019年的6万亿元，增长到2030年16万亿元；在自身增长的同时，它还将为平安在金融资产市场的扩展，增添强劲动力。（牛广文）

(责编：许维娜、夏晓伦)
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