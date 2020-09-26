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千方百计稳定和扩大就业（权威访谈）

——访中国财政科学研究院院长刘尚希

本报记者  曲哲涵

2020年09月26日05:19  来源：人民网－人民日报
 

　　就业是民生之本。在当前国际国内形势下，保居民就业的重要意义是什么？下一步，保居民就业应如何继续发力？适应构建新发展格局需要，民生领域哪些改革要加快推进？记者采访了中国财政科学研究院院长刘尚希。

　　保居民就业是做好“六稳”工作、落实“六保”任务的关键一环，就业优先政策效果已初步显现

　　记者：如何看待保居民就业的重要性？当前就业形势如何？

　　刘尚希：保居民就业主要有两方面意义：

　　——保居民就业是做好“六稳”工作、落实“六保”任务的关键一环。

　　就业一头连着经济发展，一头连着民生保障。目前，工资是我国居民收入的主要来源，个人和家庭的保障从根本上仍有赖于劳动收入。只有保住了市场主体，才能有效地保住居民就业，保住基本民生。正如习近平总书记指出的那样，“企业正常生产就能保障国家经济正常运行，就能给大家创造就业机会，大家有收入，家里就有了保障”。

　　今年以来，中央及地方全面强化稳就业举措，出台了一系列实招硬招，比如加大信贷投放、减免增值税、减免部分社保费用、返还失业保险费等，维护了产业链供应链稳定，稳住了经济大盘，也让千家万户端稳了“饭碗”。从主要就业指标看，1至8月，全国城镇新增就业781万人，完成全年目标任务的86.8%；城镇调查失业率从2月份的峰值6.2%回落至8月份的5.6%。就业优先政策效果已初步显现。

　　——保居民就业是构建新发展格局的重要方面。

　　就业一头牵着消费，一头牵着供给。习近平总书记在经济社会领域专家座谈会上提出“提升供给体系对国内需求的适配性，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡”。供给、需求体系之间的连接点和发力点，就是就业。

　　这是因为，一方面，就业大局稳定可以改善居民收入预期，提升消费意愿，是扩大最终消费、拉动内需的基本条件；另一方面，也为改善供给提供支撑。比如，个体工商户、小微企业等瞄准市场需求的创业，更好地满足了人民群众的消费需求，繁荣了国内市场；高科技企业、制造业企业等不断招贤纳士，与高技能人才之间实现良性互动，为中国制造迈向中国创造、中国智造提供人力资本支撑。

　　激发市场主体保居民就业的内生动力，为灵活就业扫清障碍

　　记者：下一步，保居民就业应如何继续发力？

　　刘尚希：当前，我国经济发展稳定转好，生产生活秩序稳步恢复，发展韧性和活力进一步彰显，民生得到有力保障。但从全球看，疫情还在进一步发展。国际经济形势仍然复杂严峻，不稳定性不确定性较大。这种情况下，要把困难估计得更充分些，把解决问题的措施想得更周全长远些。

　　前期为应对疫情冲击，我们出台了一系列财政、货币政策措施，接下来，要用改革激发市场的内生动力。保居民就业也应如此。

　　保居民就业增内力，首先要廓清两个概念——

　　一是看就业数量，也要看就业状态。目前，个体工商户、微型企业等灵活就业人员已占我国城镇就业人口半数左右，比如带货主播、网约车司机等，他们是劳动者也是供给方。未来制定就业政策，不能只看固定就业人群，还要兼顾这些灵活就业者，同时提高与扩大消费政策的协同性，促进供需适配。

　　二是要创造岗位，更要创造环境。保居民就业不是简单地通过扩大投资拉动经济创造就业岗位，或者直接出资购买岗位。从长期看，仍需通过深化经济体制改革来提高劳动力生产要素的配置效率，人畅其流、人尽其才。同时要不断优化营商环境，以市场经济沃土催生、哺育更多企业“金种子”长成参天大树。当务之急是要尽快梳理现有规章制度，为灵活就业等扫除障碍。

　　保居民就业增内力，要把握三个抓手——

　　一是重视农民工群体。大量农民工在城乡之间漂泊，大多岗位、收入不稳定，在劳动技能培训、享受城市基本公共服务等方面也面临困难。这影响其个人能力和收入提升，同时增加企业用工成本，降低全社会人力资本积累效率，抑制社会总需求。未来考察就业问题，既要看就业充分性，也要重视农民工群体就业的稳定性、平等性。

　　二是重视小微企业。小微企业是吸纳就业的主战场，从长远看，通过扶持小微企业，鼓励创业创新，是推动中国经济发展的重要一招。帮助小微企业成长，货币政策、财政政策需加大精准滴灌力度，同时要促改革、强服务，鼓励民营银行发展，拓展普惠金融、产业链金融、数字金融，解决小微企业融资难融资贵问题。

　　三是用好新经济、新平台这些新职业、新岗位。人社部和国家统计局不久前发布了9个新职业，其中“区块链工程技术人员”“互联网营销师”等新职业，“直播销售员”“互联网信息审核员”等新工种，都来自新经济、新平台。互联网催生了多样化的创业就业模式，直播带货等网络营销覆盖用户规模达到8亿人以上。数字技术发展为我们畅通供需、解决就业问题极大地拓展了空间，我们要敢用、善用、用好这些新职业、新岗位。

　　持续改善民生，为加快形成新发展格局提供强大动力

　　记者：适应构建新发展格局需要，民生领域哪些改革要抓紧推进？

　　刘尚希：让老百姓过上好日子是我们一切工作的出发点和落脚点。

　　加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，从根本上讲是为了造福中国人民和世界人民。与此同时，我们加快民生领域的社会改革，持续改善民生，也能为加快形成新发展格局提供强大动力。

　　——加快建设更加公平可持续的社会保障制度，建立统一的城乡居民基本养老、基本医疗保险制度，划转部分国有资本充实社保基金，切实保障群众基本生活，改善群众消费预期，助力畅通国内大循环。

　　——加快城乡义务教育一体化发展，促进教育平等，鼓励民办教育的发展。增进城乡儿童起点公平，缩小城乡人口之间能力差距、财富差距，加快人力资本积累，为缩小发展中的分配差距创造条件。

　　——加快科技体制改革，促进人才成长。我国科研人员总量世界第一，这是最宝贵的资源。要持续深化科技领域放管服改革，赋予科研事业单位法人自主权，让他们有更多时间和精力潜心研究，增强科技创新的内生动力，在构建新发展格局过程中提升产业竞争力和发展主动权。

　　——深化文化体制改革，厘清文化事业、产业边界，通过产业发展带动文化发展，在为人民群众提供更丰富文化产品的同时，增强文化自信、提升中华文化国际影响力。

　　——加快户籍制度改革，放开放宽城镇落户条件，深化政务服务便民化改革，解决无户口人员登记户口问题，提高劳动力要素配置效率。

　　——深化财税体制改革，推动中央地方事权、财力、能力之间的匹配，合理配置各级政府之间的支出责任，强化辖区财政责任；深化转移支付制度改革，让“钱跟人走”、公共服务跟人走、政府投资跟人走，为劳动力要素自由流动、高效配置，为人自身的发展提供支持；强化中长期预算改革，为其他领域改革提供引领和保障。


　　《 人民日报 》（ 2020年09月26日 02 版）
(责编：岳弘彬)
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