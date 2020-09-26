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中国国债将被纳入富时世界国债指数

将为债券市场引入约1500亿美元资金

2020年09月26日05:21  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京9月25日电  （记者吴秋余）继中国债券被纳入彭博巴克莱全球综合指数（BBG）、摩根大通全球新兴市场多元化指数（GBI—EM）之后，9月25日，富时罗素公司宣布中国国债将被纳入富时世界国债指数（WGBI）。市场估算，该指数追踪资金规模为2万亿—4万亿美元，完全纳入WGBI将为中国债券市场引入约1500亿美元指数追踪资金。

　　“这充分反映了国际投资者对于中国经济长期健康发展、金融持续扩大开放的信心，人民银行对此表示欢迎。”中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜说。

　　人民银行有关部门负责人表示，此次富时罗素明确了将中国债券纳入其旗舰指数WGBI的时间表，是中国融入全球资本市场和国际金融体系的里程碑事件之一，体现了中国在全球金融市场上的地位不断提升，也反映了国际投资者对中国市场的信心，有利于增强指数的代表性和吸引力，有利于全球投资者更合理地配置债券资产。

　　近年来，财政部会同人民银行等有关部门，不断健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，着力提高国债流动性，增强了对境外投资者的吸引力。人民银行表示，下一步将继续与各方共同努力，积极完善各项政策与制度，进一步提高中国债券市场对外开放水平。


　　《 人民日报 》（ 2020年09月26日 04 版）
(责编：岳弘彬)
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