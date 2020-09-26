这个东北村庄，游客咋这么多？(畅通国内国际双循环⑥)

黑龙江省黑河市外四道沟村村民们正在为游客表演当地特色的俄罗斯民族舞蹈。

赵东来摄

“炸葫芦子鱼”“小笨鸡炖榛蘑”“花肉炖豆角”……在黑龙江省黑河市外四道沟村尤比利餐厅，食客不断点菜，老板韩玉红前厅后厨来回照应。额头上，汗如雨。这个30平方米的小板房里，满满当当挤了20多位用餐的游客。

屋内饭菜热气腾腾，窗外也十分热闹。

在外四道沟村沿江休闲步道上，美食坊、大串摊、糖果屋里人头攒动，手风琴旋律不时传来。不远处，运营不久的游船码头又送来一船游客。只有309人的外四道沟村，现在年接待游客数已达5万余人次。

这个位于中国北部边疆的小村庄，为啥魅力这么大？

得从村委会的一个号召说起——村民一直靠种大豆过日子，咋不换换思路，建饭店、当老板呢？

“咱们这么老远的村子，能有人来玩？”和很多村民一样，韩玉红有些疑惑，但她勇敢地选择试试。在自家院子里搭起一间小板房，干起了“农家乐”。

没想到，短短几年，在当地政府协调下，村子北部，1000平方米的中俄民族风情园拔地而起，大列巴、小红肠、鸡尾酒等各种俄式餐饮一应俱全；另一边，中国瑷珲国际汽车营地“开营即火”，各地牌照的房车、越野车来了……

韩玉红家门口也大变样：黄土路变成瓷砖路，杂草丛变身小花坛，到处是俄式雕塑和壁画。村子美了，游人来了，韩玉红的农家乐也有了生意。“不过，当时生意只能勉强维持着。”韩玉红说。

咋吸引更多游客来村里玩？村民们都发愁。

很快，“东风”来了。9月4日，黑龙江省第三届旅游产业发展大会在黑河举行。外四道沟村成为本次大会“醉美331风景道休闲体验游”的重要旅游观摩点之一。

按照“办一届旅发大会，提升一个承办地”要求，黑龙江不仅打通了省内外旅游消费格局，也有效拉动了相关产业投资。仅本次黑河旅发大会云招商推介会上，就有12个项目“云端”签约，总签约额60.5亿元。

乘着这股东风，外四道沟村容村貌也在提档升级：近130个废旧仓房、棚舍被拆除；全村各项设施换成了俄罗斯族风格；5户俄罗斯族特色院落建成……

“这下村里旅游项目由‘点’连成‘线’了。”外四道沟村党支部书记车明虎说，村里增添了观光采摘产业融合示范区、外四道沟庄园、俄罗斯商业街、大白桦林园区、俄式民居区等新项目，游客可以深度体验生态游、休闲游、养生游。

“本来只想在这儿待一天，现在看，3天也玩不够！”来自辽宁的游客梁金超准备再住几天。

“客人扎堆进村，同样的菜品用自家新鲜食材做，更受欢迎，利润翻了四五倍！”韩玉红算了算：去年一整年才赚7000元，今年这刚营业3个来月，利润眼瞅着过2万了。

站在餐厅门口，韩玉红笑着说：“面积建小了，现在老后悔了，还得扩建！”

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