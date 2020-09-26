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专家热议智能建造与建筑工业化创新发展

2020年09月26日18:28  来源：人民网-财经频道
 

人民网9月26日电（许维娜）住房和城乡建设部等十三部门于7月28日联合印发《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》（以下简称“指导意见”）指出，要以大力发展建筑工业化为载体，以数字化、智能化升级为动力，创新突破相关核心技术，加大智能建造在工程建设各环节应用，形成涵盖科研、设计、生产加工、施工装配、运营等全产业链融合一体的智能建造产业体系。

为推进落实“指导意见”提出的发展目标与重点任务， 9月24日—25日，中国图学学会土木工程图学分会组织国内外专家学者，以“智能建造与建筑工业化创新发展”为主题，召开了第七届BIM技术国际交流会。

在会上，中国工程院院士、中国图学学会理事长孙家广表示，要围绕建筑业高质量发展的总体目标，创新突破相关的核心技术，并加速推进在工程建设各个环节的应用，提升工程的质量、安全、效益和品质，有效的拉动内需，培育国民经济新的增长点。

中国工程院院士、华中科技大学教授、博士生导师丁烈云在“智能技术重塑建筑未来”的主题报告中指出，智能建造是以现代通用的信息技术为基础，建造领域的数字化技术为支撑，实现建造过程一体化和协同化，并推动工程建造工业化、服务化和平台化变革。智能建造的基础是现代通用信息技术，包括云计算、大数据、人工智能、物联网，概括来说就是“三化”和“三算”。“三化”即数字化、网络化、智能化；“三算”是指算据、算力和算法。

他强调，算据（工程数据）来自三个方面：一是设计过程产生的数据；二是来自施工过程，也就是人、机、料、法、环、品（在制品和最终的产品），实现泛在感知，自然就有了丰富的数据；三是来自运维过程，如果运维跟不上，根本就谈不上绿色建筑。有了数据，还要有强大的算力。

丁烈云认为，智能技术的核心是人工智能技术，而人工智能是由三算组成。把建筑作为制造业的产品来看待，才能像制造业一样发展。在建筑产品设计方面，建筑是算出来的，而不是画出来的。他举例说，在日本由算法生成的住宅EAST&WEST，就是用C语言按照用户需求的8条规则进行编程实现的。而在建造生产方式方面，要实现制造建造一体化、自动化、智能化，“像造汽车一样造房子”将成为可能。美国建筑师Alastair Parvin 创立了Wiki House平台，建立开源平台，可以像组装宜家家具一样建造房屋。

中国建筑科学研究院有限公司总经理许杰峰认为，以“新城建”对接“新基建”，引领城市转型升级，推进城市现代化，就要加快推动新一代信息技术与建筑工业化技术协同发展，加快打造建筑产业互联网平台，研发自主知识产权的系统性软件与数据平台、集成建造平台。

他表示，建筑产业互联网需要全过程、全要素、全参与方的重构。对建筑产业链上全要素信息进行采集、汇聚和分析, 优化建筑行业全要素配置, 激发全行业生产力。围绕研发自主知识产权的系统性软件与数据平台、集成建造平台，研发基于BIM与物联网的建筑全生命周期协同管理平台。许杰峰在报告中还介绍了建筑产业互联网的典型应用案例——湖南省装配式建筑全产业链智能建造平台。

大会秘书长、中国图学学会土木工程图学分会主任王静表示，本次会议邀请了28位专家进行报告交流，围绕“指导意见”和会议主题展开了从政策解读、国内外技术交流、人才培养等方面的讨论，会议达到了新理念、新技术、新产品交流的目的，对推动“指导意见”的落地应用起到及时、有效的推动作用。

此外，大会期间，主办方组织参会代表还参观了博智林建筑机器人工作场地，观摩了建筑机器人和智能控制造楼机等一体化施工设备的应用。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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