严查资金通道 外汇局再次通报非法买卖外汇从事跨境赌博案例

新华社北京9月26日电（记者刘开雄）国家外汇管理局26日发布通报，公布10起非法买卖外汇用于跨境赌博的案例。这是外汇局今年以来第三次向社会通报涉及跨境赌博资金的非法买卖外汇案例。
今年年初，公安部门专门召开会议，研究部署打击治理跨境赌博工作。外汇局一直积极配合公安机关、人民银行推进跨境赌博资金渠道治理。2020年以来，外汇局继续加大力度查处个人、企业非法买卖外汇用于赌博活动。
本次通报案例均为2020年外汇局处罚的个人非法买卖外汇用于跨境赌博案件。外汇局相关负责人介绍，涉案个人主要通过地下钱庄，多采取境内外资金对敲方式，完成资金非法汇兑，运作手法隐蔽，不仅破坏公序良俗，还严重扰乱外汇市场秩序，是外汇局重点打击对象。
记者了解到，外汇局在对这些违法违规行为依法严厉查处的同时，协同相关部门将处罚信息纳入征信记录，并在日常监管中重点关注，加大惩戒力度。
该负责人表示，下一步，外汇局将继续加强与公安机关、人民银行等部门的协调配合，从严从重打击通过地下钱庄转移赌资等外汇违法违规行为。同时，深挖上游犯罪，通过地下钱庄案件查找赌博、走私、贪腐等重大违法犯罪活动线索，进一步巩固和拓展打击成效。
“我们还将强化跨境赌博资金渠道监管，做好金融机构、支付机构监管检查，切实封堵涉赌资金跨境渠道。”该负责人说。
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