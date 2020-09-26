人民网>>财经

面向东盟经贸合作 湾企入桂助力广西“双循环”

2020年09月26日21:20  来源：人民网-财经频道
 

9月24日，“共享合作新机遇 共建发展新格局——2020年‘湾企入桂’推介会暨签约仪式”在深圳举行。签约仪式上，雪松控股与广西钦州市人民政府签署《投资合作协议》。雪松控股将在钦州石化产业园打造化工新材料基地，项目总投资约122亿元，双方还将在大宗商品领域展开合作。

协议显示，雪松控股将在钦州石化产业园打造化工新材料基地，项目建设周期为3年。双方表示，将通过深化上下游产业项目的协同发展，共同努力营造绿色石化生态圈，将项目打造成为面向东盟合作开放和循环化改造的典范。

据悉，雪松控股还将与钦州企业合作开展大宗商品业务，利用钦州港口及区位优势，整合当地资源，投资建设有色金属下游产业，形成全产业链产业基地。

雪松控股表示，与广西钦州的合作有助于扩大公司产业规模，充分利用当地优势资源，加快主营业务发展，对雪松控股布局东南亚市场具有长远战略意义。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

补齐新型消费短板 全方位支撑新发展格局　　近年来，在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，我国以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费快速发展，对满足居民生活需要、释放国内消费潜力、促进经济平稳健康发展发挥了重要作用。 消费已经成为中国经济发展的重要引擎，…【详细】

财经

人民网三评“TikTok交易”之一：披着羊皮，狼还是狼!　　TikTok，一个在美国广受年轻人欢迎，下载量近4亿，活跃用户9000万的应用，突然被要求强行卖掉，或是被强制关闭。是TikTok违反了美国的相关法律？给美国造成了损失？还是在社会上引起了巨大反感？ 都不是！没有原因！莫须有！…【详细】

财经

国有企业运行企稳向好 利润总额连续3月同比增长　　人民网北京9月23日电 （任妍）日前，财政部公布2020年1-8月全国国有及国有控股企业经济运行情况。全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)经济运行企稳向好，营业总收入、利润总额连续3个月实现月度同比增长，1-8月同比降幅进一步收窄。…【详细】

财经

商务部：自贸区扩容有利于进一步服务国家发展战略　　人民网北京9月21日电 （栗翘楚）近日，国务院印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案和浙江自由贸易试验区扩展区域方案。针对此次新布局的考虑，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办发布会上表示，建设自贸试验区在我国改革开放进程中具…【详细】

财经

商务部最新数据显示：消费品市场实现年内首次正增长　　本报北京9月20日电　（记者王俊岭）日前，商务部发布了1—8月消费市场运行情况。最新数据显示，8月份社会消费品零售总额同比增长0.5%，增幅较上月回升1.6个百分点；1—8月社会消费品零售总额23.8万亿元，同比下降8.6%，降幅比1—…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved