面向东盟经贸合作 湾企入桂助力广西“双循环”

9月24日，“共享合作新机遇 共建发展新格局——2020年‘湾企入桂’推介会暨签约仪式”在深圳举行。签约仪式上，雪松控股与广西钦州市人民政府签署《投资合作协议》。雪松控股将在钦州石化产业园打造化工新材料基地，项目总投资约122亿元，双方还将在大宗商品领域展开合作。
协议显示，雪松控股将在钦州石化产业园打造化工新材料基地，项目建设周期为3年。双方表示，将通过深化上下游产业项目的协同发展，共同努力营造绿色石化生态圈，将项目打造成为面向东盟合作开放和循环化改造的典范。
据悉，雪松控股还将与钦州企业合作开展大宗商品业务，利用钦州港口及区位优势，整合当地资源，投资建设有色金属下游产业，形成全产业链产业基地。
雪松控股表示，与广西钦州的合作有助于扩大公司产业规模，充分利用当地优势资源，加快主营业务发展，对雪松控股布局东南亚市场具有长远战略意义。
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