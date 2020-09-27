保产业链供应链稳定 畅通国民经济循环（权威访谈）

今年，以习近平同志为核心的党中央多次部署提升产业链供应链稳定性和竞争力的有关工作。保产业链供应链稳定对当前中国经济发展有什么意义？如何持续保障产业链供应链稳定？记者采访了中国人民大学校长刘伟。

保产业链供应链稳定是畅通国民经济循环的基础，是应对危机和长期发展的需要

记者：为什么把“保产业链供应链稳定”纳入“六保”任务中，保产业链供应链稳定对当前中国经济发展有什么意义？

刘伟：做好“六稳”工作、落实“六保”任务，是在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进、抓实经济社会发展各项工作的主要着力点。保产业链供应链稳定是“六保”任务重要组成部分。保产业链供应链稳定就是保障产业链供应链畅通运转。从纵向看，要保障生产、分配、流通、消费等各环节畅通；从横向看，要保障产业间、地区间、供给和需求间的畅通。

保产业链供应链稳定，是应对危机挑战必须树立的底线思维。当今世界正处于百年未有之大变局，必须强化底线思维。经济运行的底线就是产业链供应链不断链，国民经济循环不停顿。

保产业链供应链稳定，是中国经济转向高质量发展的必然要求。2019年，中国国内生产总值接近100万亿元，人均GDP突破1万美元。但同时也面临“三期叠加”影响持续深化、经济增速放缓、新冠肺炎疫情冲击等问题。必须贯彻新发展理念，实现从高速度增长向高质量发展的转变。高质量发展要求从依靠要素投入量扩大为主转变为依靠效率为主，保产业链供应链稳定畅通正是提升生产效率的必然要求。

因此，无论是应对危机还是长期发展，都必须保持产业链供应链稳定。

习近平总书记指出，以畅通国民经济循环为主构建新发展格局。保产业链供应链稳定正是畅通国民经济循环的基础，是形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的基础。它并不是一个孤立的技术问题，而是重塑我国经济发展优势不可或缺的一环。

保产业链供应链稳定，中国有“天时地利人和”的优势

记者：目前我国产业链供应链协同复工复产情况良好。巩固扩大这一成果我们有哪些优势？

刘伟：全国抗疫斗争取得重大战略成果，经济发展呈现稳定转好态势，在疫情防控和经济恢复上都走在世界前列。这说明中国产业链供应链有很强的韧性，中国经济能更多立足国内市场循环起来。我们有充分的理由相信，中国能够持续保持产业链供应链稳定，促进国民经济循环畅通。

信心来自“天时”——中国经济仍处在发展的“青年期”，体格壮，扛摔打。

一方面我国正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化快速深入发展阶段，去年底常住人口城镇化率已突破60%，农业劳动力就业比重从改革开放初期的70%以上降至目前的30%以下，以现代信息技术支持的现代服务业显著增长。

另一方面，我国仍然是一个发展中国家，还有很大的发展空间和潜力。我们定下目标，到21世纪中叶实现人均国民生产总值达到中等发达国家水平。这些都说明，中国经济仍处在抗击打能力较强的“青年期”。

信心来自“地利”——中国经济是一片大海，空间大，易腾挪。

看内需，2019年，国内固定资产投资总额为55万亿元，全国社会消费品零售总额超过41万亿元。看潜力，中国幅员辽阔，地区和城乡发展情况差异较大，这是短板也是潜力所在。东部发展速度缓下来，中西部发展速度赶上来，持续增长的后劲强、周期长。地域广，腾挪空间也大。疫情防控期间，我国有1000多个县城没有发生过疫情，这对我国产业链供应链和经济秩序的恢复起到了不小的作用。

中国经济是大国经济，具备“两个80%”特征：80%的劳动力、资金、原材料、能源等生产要素由国内供应；80%的产出在国内市场销售。正如习近平总书记指出的，“中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。”“狂风骤雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。”2008年以来，国内需求对经济增长的贡献率有7年超过100%，中国有能力实现以国内大循环为主体。

信心来自“人和”——中国基本经济制度具有很强的优越性，逆周期、抵御危机能力强。

社会主义市场经济体制把社会主义制度的优越性和市场配置资源的有效性结合在一起。1998年亚洲金融危机中，中国通过宏观调控、立足扩大内需，率先走出阴影，并对世界做出人民币不贬值的庄严承诺。2008年国际金融危机时，中国经济仍保持9.6%的强劲增速，2010年增速更是突破了两位数。这都说明中国的基本经济制度能够有效统筹政府和市场“两只手”，有很强的抵御危机、逆周期调节能力。

依靠科技创新和制度创新，推动产业链供应链稳中有进

记者：当前世界经济不稳定性上升，我国发展任务艰巨，今后要如何在保持产业链供应链稳定的同时提升其竞争力？

刘伟：在当前情况下，产业链供应链发展“不进则退”。稳链固链，同时还要强链延链，推动结构升级。而实现产业链供应链发展稳中有进，必须依靠创新。

依靠科技创新，加快突破关键领域核心技术。只有在关键领域不被“卡脖子”，才能建立不受制于人的产业链供应链，畅通国内大循环。

依靠制度创新，加快构建现代化经济体系。要形成竞争有序、统一开放的市场，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用。要坚持以供给侧结构性改革为主线，同时不断扩大开放、提高开放水平。

中国经济总量占世界经济比重已超16%，对世界经济增长的贡献率约30%。疫情防控期间，我国对维护全球产业链供应链稳定做出了积极贡献。我们要通过创新，保持产业链供应链稳定的同时，向高端迈进，为国内国际双循环相互促进提供强劲支撑。

《 人民日报 》（ 2020年09月27日 02 版）

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