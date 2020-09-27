中消协:鼓励消费者“随手拍、晒一晒”参与社会监督

本报讯（记者 张楠）消费者一旦发现餐饮企业存在诱导消费者多点餐或者设置最低消费门槛等造成餐饮浪费的，除投诉举报外，还可通过“随手拍、晒一晒”等方式主动参与社会监督。近日，中消协发出“出行勿忘防疫，聚餐厉行节约”消费提示。
目前，国内新冠肺炎疫情防控形势逐渐好转，随着国庆节、中秋节的临近，很多消费者按捺不住地筹划着外出游玩或呼朋唤友聚餐,准备在“双节”假期好好释放一下心情。据业内预测，今年“双节”长假旅游人次可能达到6亿。多家旅游机构发布的数据也显示，今年“双节”假期期间，游客的出游热情高涨，有望迎来今年首个旅游高峰和消费黄金周。中消协为此提醒广大消费者：出行勿忘防疫，聚餐厉行节约。
外出游玩“绷紧防疫这根弦儿”。中消协提醒，消费者出游应将出行的目的地尽量选择在国内低风险地区，并配合旅游目的地做好防疫要求。
景点参观“让预约成为一种习惯”。中消协提醒，消费者要尽快适应预约制，提前上网或电话查询了解相关规定，提前规划提前预约，让预约成为一种好习惯，做到无预约不出行。
亲朋聚餐“践行绿色节约新风尚”。“双节”期间是亲友聚餐的集中时段，中消协提醒消费者餐饮消费要“厉行节约、反对浪费”。发现餐饮企业存在诱导消费者多点餐或者设置最低消费门槛等造成餐饮浪费的，消费者要勇于批评纠正、投诉举报，或通过“随手拍、晒一晒”等方式主动参与社会监督。
补齐新型消费短板 全方位支撑新发展格局 近年来，在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，我国以网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式为特征的新型消费快速发展，对满足居民生活需要、释放国内消费潜力、促进经济平稳健康发展发挥了重要作用。 消费已经成为中国经济发展的重要引擎，…【详细】
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