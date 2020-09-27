素质教育引资本青睐 注重体验的素质教育如何构建线上化？

经济观察网 记者 叶心冉 今年以来，教育行业的融资数量与去年相比明显缩水，但融资总额却实现增长，从多处分析观点来看，融资愈发向头部品牌集中；另一方面，各细分领域中，素质教育的融资笔数与融资总额表现较为抢眼。

根据黑板研究院统计数据显示，8月教育行业融资总金额约为28.7亿元，其中，素质教育融资金额共有10.66亿元，占比37.14%，为各细分领域榜首。同时，从上半年数据看，教育行业共发生了 113 起投融资事件，素质教育以36起的数量占比32.14%，领跑全赛道。

中国银行证券相关研报指出，由于千禧一代家长受文化程度普遍增加，教育观念逐渐从“教书”向“育人”方向转变， 加之近几年政策大力扶持，素质教育赛道持续升温，少儿编程、美术、书籍和记忆力等方面受到关注。

在此趋势下，9月24日，儿童艺术创新教育品牌蕃茄田艺术宣布全面布局儿童素质的多个赛道，通过进入高端儿童艺术馆、儿童音乐、艺术衍生品等多个市场，丰富产品矩阵；并通过旗下的儿童艺术产业基金，面向全国孵化素质教育创业者，打造儿童教育线上线下多维度整合业态。

资料显示，蕃茄田艺术创立于2009年，致力于儿童艺术创新教育，通过创造力思维系统为孩子赋能。目前，蕃茄田艺术在全国200多个城市拥有700多家校区，学员超30万。

2020年是整个教育培训市场线上化能力发展最受关注的一年，多数线下为重的教育品牌开始思考、布局线上能力建设。但如果将时针划拨到疫情发生以前，行业内对互联网教育的探讨，有观点曾指出，教育内的某些内容并不一定适合用线上化来解决。

曾有教育领域的投资人向经济观察网表示，当前的互联网教育并不是真正意义上的教育，更为准确的说，应该是教学。学习的过程分为知道、理解、体验、感悟等四个阶段，而当前在线教育只着重于解决前两个阶段，尤其是更加注重体验的素质教育，在线化还不能提供更好的解决办法。

但疫情袭来，整个社会都进行了一场大范围的数字化跃迁，素质教育也包括在内。

据介绍，疫情期间，番茄田分别与腾讯旗下TME通力音乐、故宫IP进行合作，于线上推出了益于儿童聆听和观看的音乐、公益课程等。番茄田表示，未来将继续深化IP开发与合作，丰富产品供给。

实际上，早在2015年，番茄田已经开启了探索素质教育线上化的可能。2015年，番茄田艺术推出艺术子品牌Touchbox小创客，通过将专业教具邮寄到家，对3-8岁的孩子进行线上亲子陪伴教学，开展到家艺术教育模式的探索；2017年，蕃茄田艺术推出青少年学院，使用线上线下双师课程学习模式，使用IB（International Baccalaureate）课程的教学方法, 对9岁以上孩子进行专业技法培训。2018年，蕃茄田艺术APP上线，通过点播、直播课等形式，为全国2-15岁适龄儿童提供艺术课程。

番茄田方面指出，在近年不断升级中，番茄田艺术成为OMO（线上线下融合）模式的受益者。

根据业内观点，教育产品OMO的核心在于如何用同一套体系的产品同时提供学子线上、线下学习需求的完整闭环。因为在一个完整的教育OMO产品中，线上和线下产品既不应该是相同内容在不同平台上的相同展示，也不应该是为了共享同一拨流量而出现的不同形式的教学产品，而是承担不同的功能，相互补充与促进的产品集。

据介绍，2018年，蕃茄田艺术的母公司精中教育开始搭建OMO商业模式，基于自身系统平台，用以运营旗下的蕃茄田艺术、PlayABC等多个品牌。疫情期间，线上课程加快了蕃茄田艺术OMO的步伐。根据番茄田方面总结指出，自有数据和APP平台，能够完成活动期间最大化的流量导入，自建自运营保证了线上投放的顺畅。

番茄田方面表示，后疫情时代，即便多数线下客户的家长们，仍旧会选择教学和体验更好的线下教育模式，但他们对更快捷、更方便的各种线上服务必然会提出更高的要求。

据悉，接下来，蕃茄田艺术将继续以艺术创新教育为切入点，探索“线上+线下”、“教学+实践”、“品牌+IP”的艺术体验模式。同时，未来将孵化和服务创新教育创业者 1000 人，提供教育就业机会 1 万个，并通过和后生公益基金合作，为西部10万个符合条件的孩子提供艺术普惠教育。

(责编：李都也(实习生)、李栋)