国企改革三年行动方案已下发 双百、科改示范企业领跑

9月26日，经济观察网记者获悉，两天前，彭华岗在中车株洲电力机车研究所有限公司调研时表示，三家“双百”企业(分别选取百户中央企业子企业和百家地方国有骨干企业推进综合改革，打造改革尖兵)要加大推进力度，做国企改革的尖兵。

彭华岗透露，《国企改革三年行动方案》已经下发，文件最大的一个特点就是“实”，同时文件要求“双百”企业、科改示范企业率先完成改革任务、率先实现改革目标。

他提及的三家“双百”企业，除去中车株洲电力机车研究所有限公司，另外两家分别是中国航发湖南南方宇航工业有限公司、中车株洲电机有限公司。

根据中车株洲电力机车研究所有限公司官方信息，9月24日，彭华岗在株洲所调研时，进入该所工业园区、陈列室了解株洲所改革发展情况，并进入“使命号”智轨电车进行参观调研。

彭华岗表示，“双百”企业的市场化改革要勇于突破创新，在改革过程中也许会遇到很多的问题、受到一些质疑，企业的领导干部要想改革、要改革，通过改革持续激发企业发展活力。针对改革过程中出现的各种问题，可在实际操作过程中，根据实际情况研究更适宜的办法，选择不同的路径和方式去规避，各企业要想方设法推进改革。

在他看来，改革工作成功与否，需要持续开展总结评估。当前国资委正在按照上级要求，对国有企业改革进行评估，株洲所作为转制科研院所，在多个行业领域实现了市场化转型，改革工作具有较大典型性，对改革的成效评估是很好的案例支撑，希望株洲所能系统梳理出近年来国企改革的理论成果、制度成果、实践成果。

在激励机制的改革上，彭华岗认为，改革工作最大的目的还是通过各种激励机制，激发企业和员工的活力和潜力，实现国有资本的保值增值，放大国有资本功能，提高国有经济的竞争力。他希望包括株洲所在内的各“双百行动”企业，能抓住当前改革的历史机遇期，持续深入地推进改革工作。

除去“双百”企业，还有科改示范企业。

此前，国务院国有企业改革领导小组办公室副主任、国资委副主任翁杰明曾在9月22日召开的科改示范行动现场推进会上表示，要把科改示范行动作为重要突破口。

翁杰明还表示，国企改革三年行动为全国各级各类国有企业提出新的任务书、时间表、路线图。科改示范企业不但要落实好面上改革要求，而且要充分认识到科技型企业人力资本相对更密集、涉及新兴产业或业务相对更多、增量改革空间相对更大等特点，在各项重点改革任务上取得突破。

按照部署，各中央企业、各地国资委和科改示范企业将在既有改革方案和台账基础上，对照国企改革三年行动有关要求进一步完善方案、逐项细化措施。同时，各中央企业和各地国资委将建立科改示范企业改革考核评估机制，将推进和落实情况与企业经营业绩考核等相挂钩。

下一步，国务院国有企业改革领导小组办公室将在考核评估和督查问效基础上，对科改示范企业实施动态调整，实现有进有退、优胜劣汰。

(责编：李都也(实习生)、李栋)