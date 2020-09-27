原标题：注意！这些食品不合格，1批次每日优鲜有售

中新经纬客户端9月26日电 日前，北京市市场监督管理局发布《关于不合格食品风险控制情况的通告(2020年第18期)》显示，“每日优鲜”APP经营的、标称襄阳沃江源食品有限公司生产的香辣山药片(生产日期：2020-05-25)，经检验，大肠菌群项目不符合规定。

《通告》指出，北京市朝阳区市场监督管理局执法人员向“每日优鲜”APP平台(北京每日优鲜电子商务有限公司)送达检验报告，并开展现场检查。经查，上述食品由常熟每日优鲜电子商务有限公司购进并经营。北京市朝阳区市场监督管理局已将相关情况移送常熟市市场监督管理部门。

截图来源：北京市市场监督管理局

《通告》还显示，京东商城糖糖屋旗舰店销售的、标称枣庄焙盈食品有限公司生产的暖咖酸奶大果粒麦片(生产日期：2020-07-09)，经检验，大肠菌群项目不符合规定。京东商城万乡园旗舰店销售的、标称肇庆市万乡园食品科技有限公司生产的蜂蜜(百花蜂蜜)(生产日期：2020-04-02)，经检验，菌落总数项目不符合规定。

《通告》显示，“京东商城”已停止为南京糖糖屋零食物语食品有限公司、肇庆市万乡园食品科技有限公司经营的不合格食品提供平台服务。

《通告》最后提示，广大消费者如发现食品安全违法行为，可拨打12345热线电话投诉举报。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)