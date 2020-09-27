原标题：北京交管局：预计国庆假期首日10时北京交通压力最大

中新经纬客户端9月26日电 北京市公安局公安交通管理局(下称“北京交管局”)日前发布《9月26日至10月8日出行提示》称，预计10月1日10时为国庆假期交通压力最大的时点；10月6日、7日、8日的16至19时，进京方向车流尤为集中。“赏灯观景”、购物聚餐将成为晚间的交通需求因素。

北京交管局指出，国庆假期，高速公路前出京、后进京的潮汐特点明显。预计今年国庆中秋假期京藏、京承、机场、京港澳、京开、京沪、京哈等通往郊区和周边省市的主要高速公路，10月1日、2日6时至12时出京方向交通压力突出，10月1日10时为国庆假期交通压力最大的时点；10月6日、7日、8日的16至19时，进京方向车流尤为集中。

预计1日、2日上午6时至12时，京藏、京承、机场、京港澳、京开、京沪、京哈等多条高速公路和部分国道出京方向的交通压力将明显上升，其中京藏高速清河收费站、沙河大桥、昌平西关、居庸关、野生动物园出口，京承高速望和桥、来广营桥，京港澳高速杜家坎、长阳路段，京开高速玉泉营、新发地等路段都是出京易拥堵的点段；6日至8日的下午14至18时，进京方向的交通压力将明显上升，其中京藏高速康庄、居庸关、西三旗、北沙滩，京承高速黄港、太阳宫，京港澳高速琉璃河、西道口，京开高速玉泉营、新发地、榆垡等路段都是进京方向车多的点段。

北京交管局指出，地标景区压力不减，小众景点热度升高。市区香山—植物园、天安门广场、故宫、八大处、颐和园、动物园、玉渊潭、天坛等城区地标景区客流、车流集中，国庆假期出游热度高，周边交通压力始终较大；郊区的房山十渡，通州大运河森林公园，昌平十三陵、八达岭—居庸关长城，密云水库、古北水镇、黑龙潭，大兴野生动物园，延庆百里画廊等景区以及部分郊野公园将吸引游客前往，周边道路车流将相对集中，交通压力较为突出。

北京交管局指出，重点商圈市场、综合型餐饮娱乐场所是假期交通热点。假期期间，市民团圆聚餐等活动增多，设有美食广场、餐饮娱乐场所的综合性商圈将成为交通热点，部分商场将举办打折促销活动也将吸引车流、人流集中前往。大悦城、奥特莱斯、万达广场、世纪金源、乐多港、龙德广场、永旺商城、西红门荟聚、密云万象汇等商城，以及大郊亭、十里河、崇文门、西单、王府井、前门—大栅栏、马连道、北四环宜家、公主坟翠微、海淀五道口等商圈最为热门，周边道路容易出现车流集中的情况。

此外，多部电影赶在国庆档期上映，除分布于商圈中的影院外，中关村以及三环路沿线的四通桥区、安贞桥区、双井桥区周边的大型影院也将成为交通吸引点。

北京交管局指出，郊区民俗旅游影响不容忽视。近年，郊区民俗游、农家乐持续升温，加之秋季，市民前往远郊菜园、果园采摘水果蔬菜的热情提高。101、107、108、110、111、234等国道、部分省道可能出现短时车流缓慢的情况。

北京交管局指出，交通场站将出现客流和车流集中的情况。预计10月1日—2日、6日—8日，北京站、北京西站、北京南站以及首都机场、大兴机场等主要交通场站将出现客流高峰。此外，永定门、六里桥、四惠、赵公口等长途客运站和德胜门、东直门、前门郊区公交线路总站也可能出现客流和车流集中的情况。

北京交管局指出，“赏灯观景”、购物聚餐将成为晚间的交通需求因素。“赏灯观景”方面，天安门广场巨型花篮、长安街建国门至复兴门沿线布置的主题花坛、部分市属公园及中国园林博物馆晚间将开启夜景照明，长安街沿线、前三门大街交通压力较大。中央电视塔、望京、CBD、中关村以及东三环等地区如举行灯光秀，也将吸引人群前往参观。

今年国庆假期首日和中秋节重合，晚间聚餐聚会等活动增多，三里屯、蓝色港湾、簋街、后海等“夜间经济”重点区域交通流量也将明显上升。10处“深夜食堂”美食街以及圆明园皇家夜市、世界公园美食夜两处公园的主题活动也将造成周边道路晚间的车流量增加。

北京交管局提示，针对国庆假期出行高峰，交管部门将采取多项疏导措施，根据路面流量变化，及时启动高等级上勤方案，加强路面巡逻管控和事故快清快处，全力提升道路通行效率。同时，交管部门还将通过“北京交警”微博、户外交通显示屏、交通广播等渠道高频次发布路况信息，为大家提供及时的出行信息服务。

长假期间车流量大，建议有出游计划的市民朋友合理安排行程，错开10月1日—3日的出京和10月6日—8日的返京车流高峰。提醒市民朋友在长距离驾车出行前，应充分休息，确保精神集中，避免发生事故，连续驾驶不超过4小时，停车休息不少于20分钟。若感觉困倦、状态不佳，请选择安全地点停车休息，切莫在高速公路上随意停车。

出行时应提前了解实时路况，并根据提示选择绕行畅通路段，城区出行可尽量选择地铁等公共交通工具。遇景区、商圈周边停车资源紧张时，应选择正规停车位停放，避免影响他人正常通行。

北京交管局最后提示，10月5日起，尾号限行将进行轮换。10月9日周五尾号限行3和8，开车上班的市民不要忘了。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)