银保监会：正在制定银行理财销售规定

本报讯（记者 程婕）9月26日，全球财富管理论坛上海峰会召开。银保监会副主席曹宇在会上表示，目前，银保监会正在制定银行理财的销售管理规定和流动性管理规则，以及资金信托管理暂行办法等规则。

曹宇称，资管业务已成为金融业的重要补充。上半年末，金融机构资管产品余额82.9万亿，占金融机构总资产的四分之一。银行业保险业资管业务转型发展初见成效，资管业务总量保持平稳，结构持续优化，没有出现大起大落现象。

曹宇强调，银保监会将严格坚守资管业务监管底线，保持政策定力，以资管新规所确定的监管要求为准绳，严肃查处违法违规行为，决不允许金融机构以资管业务之名重新走回资金池、资产池业务的老路。提升专业化、统一化、标准化的监管规则，将是否有利于防范金融风险、是否有利于支持实体经济和是否有利于保护投资者合法权益作为监管原则。

曹宇指出，当前我国养老保险体系发展不够平衡，第三支柱比例偏低，个人储蓄性养老保险和商业养老保险发展不充分，现阶段加快发展第三支柱十分紧迫，金融业可以发挥更加重要的作用，但是市场现有各类金融工具短期化，不具备养老保障功能，距离人民需求还有较大差距。

他表示，将进一步推动养老金融加快发展，坚持以人民群众为中心，遵循养老金融市场规律，紧密围绕养老金融长期性、安全性、收益性本质特征，充分调动金融机构的积极性和创造力，增强政府部门协作，推动第三支柱有序健康发展。

(责编：李都也(实习生)、李栋)