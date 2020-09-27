中国债券市场发展粉碎“金融脱钩”威胁

本报评论员 樊大彧

今日社评

中国国债进入全球主流指数，不仅有利于自身资本市场发展，也有利于增强相关指数的代表性和吸引力，有利于全球投资者更合理地配置债券资产，分享中国经济发展红利。持续扩大金融开放将为中国资本市场带来更多的外部资本，推动中国经济稳步发展，更可以通过越来越便利的资本双向流动，促进形成中国资本市场的“双循环”新发展格局。

继彭博和摩根大通之后，富时罗素公司日前宣布，中国国债将被纳入富时世界国债指数（WGBI）。中国人民银行副行长潘功胜表示，这充分反映了国际投资者对于中国经济长期健康发展、金融持续扩大开放的信心。中国债券市场发展成果显著，截至2020年8月末，中国债券市场存量规模达112万亿元，其中国际投资者持债规模达2.8万亿元，近三年年均增长40%。

此次富时罗素公司明确了纳入中国债券的时间表，这是中国债券市场融入全球资本市场和国际金融体系的重要里程碑事件。之前，彭博巴克莱指数和摩根大通全球新兴市场多元化债券指数已纳入中国债券，至此，全球三大主流指数均将中国债券纳入旗下指数。市场分析认为，本次纳指成功后，国际投资者将通过相关指数进入中国，未来有望给中国债市带来1250亿至1500亿美元的资本注入。

全球三大主流指数均纳入中国国债，体现了中国在全球金融市场上的地位不断提升，也体现了国际市场对中国债券市场改革开放举措的认可。近年来，我国债券市场开放政策频出，金融监管部门今年还出台了一系列政策措施，优化境外机构各投资环节操作流程，提高债券市场流动性，完善风险对冲机制。相关改革减少了外资进入中国债市的限制，提高了投资便利度，受到国际投资者广泛欢迎，中国债券市场也得以顺理成章地纳入国际主要债券指数。

中国国债进入全球主流指数，不仅有利于自身资本市场发展，也有利于增强相关指数的代表性和吸引力，有利于全球投资者更合理地配置债券资产，分享中国经济发展红利。近年来中国债券市场规模持续扩张，信用评级也稳定维持在较高水平。今年以来，境外机构持续增持我国债券，并未受疫情等因素影响，这充分反映了国际投资者对于中国经济长期健康发展的信心。

当前各国央行纷纷实施量化宽松货币政策，全球负收益率债券的总量不断创出新高，中国国债较高的收益率已成为全球范围内为数不多的“价值洼地”。今年疫情导致全球经济放缓，而中国预计将是唯一一个实现正增长的主要经济体。中国经济快速走出疫情困境，复苏表现在全球脱颖而出，这更让中国国债等人民币资产成为全球投资者眼中的“香饽饽”。

富时罗素等全球主流指数纷纷将中国国债纳入旗下指数，这也是全球资本市场给“金融脱钩”谬论的一记响亮耳光。一段时间以来，一些美国政客不仅大搞贸易摩擦，而且叫嚣在金融上与中国脱钩，威胁限制中国公司赴美上市，并要求已在美国上市的中国公司退市。然而，事实却是中国金融市场对外国公司的吸引力巨大，近期随着中国监管机构放宽了对所有权等因素的限制，美国和其他外国金融机构的中国市场参与度正大幅提升，中国融入全球金融市场的步伐也不断加快。

近年来，中国债券市场改革开放稳步推进，中国已是全球第二大债券市场，具备了相当的市场深度与广度。目前，我国债市、股市规模均位居世界第二位，但外资持有比重只有2%到4%左右，远远低于发达经济体的资本占比。广大国际投资者期待中国债券市场不断发展，而境外资本进入中国仍具有较大增长空间。

当前国际环境动荡，更要进一步推动中国债券走向国际化市场，推进中国金融市场对外开放。持续扩大金融开放将为中国资本市场带来更多的外部资本，推动中国经济稳步发展，更可以通过越来越便利的资本双向流动，彻底粉碎“金融脱钩”威胁，并促进形成中国资本市场的“双循环”新发展格局。

(责编：李都也(实习生)、李栋)