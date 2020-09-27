五大行下调外币存款利率 业内:外币理财产品收益高于存款

本报讯（记者 程婕）9月26日，交通银行在官网发布关于调整境内部分外币小额存款利率的通告。通告称，根据中国人民银行《关于下调金融机构人民币贷款和存款基准利率并进一步推进利率市场化改革的通知》（银发〔2015〕143号）规定，“金融机构小额外币存款（300 万美元以下）利率由金融机构根据商业原则自主确定”，交通银行决定自9 月26日起下调境内部分外币小额存款利率。本月，工、农、中、建四大行也都下调了外币小额存款利率。

最早行动的中行9月15日就执行了最新的外币存款利率，随后，农行在9月18日跟进，建行在9月22日、工行在9月25日也进行了调整。

央行数据显示，今年8月末，我国外币存款余额8195亿美元，同比增长12.1%。当月外币存款增加258亿美元，同比多增401亿美元。

各家大行本次下调的币种包括美元、英镑、欧元、日元、港币、加拿大元、澳大利亚元的存款利率，瑞士法郎和新加坡元的利率保持不变。

调整后，工行、建行、农行、中行和交通银行的美元、英镑、欧元、港币等外币存款利率保持一致。

值得注意的是，从绝对水平看，外币存款利率基本“聊胜于无”。北京青年报记者注意到，这些不同品种的外币利率中，最高的是一年期和二年期的美元及港币利率，能达到0.35%，其余利率多不超过0.1%。日元、欧元和瑞士法郎的利率最低，各期限都为0.0001%，几乎为零。银行人士建议，如果手头外币余额超过2000美元，建议购买外币理财产品，收益比存款高得多。

央行发布的2020年第二季度货币政策执行报告显示，受发达经济体货币政策持续宽松影响，外币存贷款利率有所下降。

今年6月，活期、3个月以内大额美元存款加权平均利率分别为0.20%和0.75%，分别较3月下降0.01个和0.68个百分点；3个月以内、3个月（含）-6个月美元贷款加权平均利率分别为1.57%和1.47%，分别较3月下降0.62个和0.45个百分点。

(责编：李都也(实习生)、李栋)