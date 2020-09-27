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“爱钱进”被立案侦查投资人可向警方报案

赵加琪

2020年09月27日08:48  来源：北京青年报
 
原标题：“爱钱进”被立案侦查投资人可向警方报案

　　本报讯（记者 赵加琪）北京青年报记者9月26日从北京市东城区公安分局获悉，东城警方已对爱钱进（北京）信息科技有限公司（平台：爱钱进）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，投资人可联系警方咨询报案，借款人须依约履行还款义务。

　　北京东城警方通报称，东城公安分局已向全国公安机关经侦部门发布协查通报，协助收集投资人报案材料，投资人请到户籍所在地或居住地公安机关经侦部门报案，各地公安机关经侦部门按照协查要求收集报案材料后，统一寄送至北京市公安局东城分局经济犯罪侦查支队，咨询报案等情况可拨打010-84081949、010-84081956。

　　由于部分借款人的恶意逃废债行为严重侵害了投资人的权益，为追缴涉案资金，近期东城公安分局会同东城区金融办对此案中涉及“钱站”、“凡普信贷”、“小凡分期”、“普惠金融”等平台的真实借款人开展追缴工作，上述借款平台全体借款人必须依约履行还款义务，以免对自身信用造成严重影响，或被追究相应的法律责任，包括但不限于列入中国人民银行征信系统失信人名录，冻结支付宝、微信、银行账户，查封名下房产、车辆等资产。

　　东城警方表示 ，警方正在会同金融部门全力开展挽损工作，最大限度保护投资人合法权益。请投资人积极配合警方工作，提交相关报案材料，依法理性反映诉求，不信谣、不传谣，通过法律途径维护自身合法权益。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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