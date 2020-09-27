@上海大学生，这里有份offer，请查收

当当当当！上海市的大学生们注意啦！参加这个比赛，就有可能拿到工作offer！毕业即就业，快来了解一下吧！

说起上海，你第一想到的是什么？时尚之都、外滩、陆家嘴、东方明珠塔……这里有太多的标签让人记住。如今，位于上海南端的奉贤区又将为这个城市增加一张新名片——“网红直播电商基地”、人民优选直播大赛总决赛举办地。 9月初，奉贤区人民政府与人民网在人民日报社举行了人民优选直播大赛奉贤赛区和大赛总决赛签约仪式。人民优选直播大赛奉贤赛区和大赛总决赛将于9月至12月在上海市奉贤区举行。

签约现场

为激发大学生群体带货直播的这样一支生力军，奉贤区政府部门经过思考和调研，通过搭建平台并给予一定补贴政策，让企业和大学生对接，既解决了企业搭建网络直播营销团队的人才需求，又促进了大学生就业。 如果你也想成为“最不愁找工作”的那个人，就来上海奉贤赛区参赛吧！或许您就是下个奉贤的“李佳琦”！

▲江西参赛大学生直播现场。来源：人民网