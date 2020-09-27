首都机场“双节”假期预计运送旅客超200万人次

人民网北京9月27日电 （记者乔雪峰） “国庆”、“中秋”双节将至，据首都机场预测，9月28日至10月11日，首都机场计划起降航班1.43万架次，日均1021架次；运送旅客218.9万人次，日均15.64万人次。

首都机场运行控制中心运行管理业务经理李洋接受记者采访时表示，近段时间以来，随着旅客出行需求的不断增长，首都机场日客流量基本都在13万人次以上。今年长假期间，首都机场国内旅游、探亲旅客居多。

数据显示，首都机场旅客出港高峰预计出现在10月1日，出港旅客近8.4万人次；旅客进港高峰预计出现在10月7日，进港旅客约8.9万人次。李洋告诉记者，目前来看，10月7日首都机场也将迎来长假以来的进出港旅客高峰，全天计划运送旅客约16.68万人次。

此外，为了更好地服务长假期间的旅客出行，首都机场在充分调研分析机场客群特征及移动端使用习惯后，将特殊旅客服务项目预约、机场巴士购票和线路查询等服务产品，以及首都机场所有餐饮购物信息和商业优惠活动整合到“云端”，通过“北京首都国际机场”官方小程序实现线上线下互联，让旅客享受更多“云端”出行服务的便捷。

除此之外，小程序进一步细分客群出行需求，特别设计了出发、到达、中转及接送机不同客群的专属应用界面，各环节旅客所需关键信息更聚焦，旅客使用更快捷；针对休闲度假旅客，打造“礼迎礼送风景线”和“国门文化云游览”两大文化板块，将首都机场多处人文景观和文化云展厅“搬”至线上，为出游旅客提供更多机场“景点打卡”攻略。

临近假期，不少旅客选择携带大闸蟹、月饼礼盒等礼品，首都机场安保公司东区安检部一科科长顾曈表示，旅客在出行前整理物品时，需确认月饼礼盒内是否配有刀叉或者红酒，以提前办理托运手续。而对于大闸蟹等“鲜、活、易腐”物品，应提前与所乘航空公司联系了解相关规定，避免不必要的损失。“为确保航空安全，旅客在托运行李中严禁夹带易燃易爆、火种、锂电池（含充电宝）等违禁品、危险品和限带物品。”

顾曈指出，从10月1日零时起，首都机场安检暂存物品保存期将恢复至30天。从10月1日起进行安检物品暂存的旅客，可在30天保存期限内，进行本人领取或者委托他人代领，旅客可拨打首都机场旅客服务热线010-96158咨询相关服务问题。

此外，首都机场2号航站楼前及周边部分道路近期正在整修施工，具体是：9月15日至11月15日每晚22:00至次日5:30，2号航站楼前出发层道路及机场高速进出2号航站楼道路实施大修，施工期间分段占路；9月21日至10月18日迎宾桥路面实施大修，施工期间道路半幅封闭。以上相关路段施工可能在部分时段造成交通拥堵，影响通行效率，首都机场提示广大旅客提前关注路况信息，合理规划时间，尤其是在早晚高峰时段为办理登机手续预留充足时间，以免耽误行程。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)