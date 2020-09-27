商务部：第17届中国-东盟博览会将于11月27-30日在南宁举办

人民网北京9月27日电 （栗翘楚）“第17届中国-东盟博览会将于2020年11月27-30日在广西南宁举办，在举办实体展的同时，同步推出‘云上东博会’。”商务部部长助理李成钢在今天举行的国新办发布会上表示，在常态化疫情防控形势下举办中国-东盟博览会，既是应对疫情影响，稳住外贸外资基本盘的创新举措，也是推动经贸合作务实开展，助力区域经济加快复苏，支持全球经济的实际行动，意义重大。

今年年初以来，全球新冠肺炎疫情肆虐，在各国经济下行压力加大、国际贸易大幅萎缩的背景下，中国与东盟国家克服新冠肺炎疫情影响，经贸合作逆势增长。

一是双边贸易额持续增长，面对新冠肺炎疫情，中国和东盟国家建立便利人员往来的“快捷通道”，相互支援防疫物资和医疗设备，加快复工复产，保持共建“一带一路”合作势头。加强互联互通，维护产业链、供应链的稳定，共同促进地区经济复苏。今年1-8月，中国与东盟贸易总值达到4165.5亿美元，同比增长3.8%，占中国外贸总值的14.6%。东盟历史性的成为中国第一大贸易伙伴，形成了中国与东盟互为第一大贸易伙伴的良好格局。

二是投资合作活力强劲。今年上半年，中国对东盟投资达到62.3亿美元，同比增长53.1%，占中国今年上半年对“一带一路”沿线国家投资的76.7%，东盟对华实际投入外资金额同比增长5.9%。东盟成为中国企业对外投资的重点地区，为促进区域内经济恢复增长、带动就业，发挥了积极作用。

三是数字经济合作日益密切。新冠肺炎疫情催生了新产业和新业态发展，中国和东盟加速探索数字化转型和发展，数字经济合作日益密切，已成为中国-东盟合作新亮点。今年是中国-东盟数字经济合作年，“中国-东盟信息港”、“中国-东盟商贸通数字化平台”等众多项目，正为中国和东盟国家数字经济合作提供强大助力。

四是区域经济合作稳步推进。2020年是中国-东盟自由贸易区全面建成10周年，随着中国-东盟自贸区升级议定书于去年全面生效，中国与东盟国家之间的经济融合无论在规模上还是在质量上，都已提升到更高水平。澜沧江、湄公河、大湄公河次区域、中国-东盟东部增长区、中国中南半岛经济走廊等次区域合作正蓬勃发展，经济走廊建设取得进一步突破，深化“一带一路”倡议同东盟发展规划对接，稳步推进互联互通项目，助力地区联通和发展提速升级。

“中国-东盟经贸合作成绩斐然，中国-东盟博览会在其中发挥了重要作用。”李成钢表示，中国-东盟博览会举办16年来，秉持促进中国-东盟自由贸易区建设的宗旨，搭建了双方经贸合作的重要平台，畅通了贸易投资渠道，推动了国际产能合作和中国企业“走出去”，增进了金融、物流、科技等多领域的交流，促进了“一带一路”建设，使地区企业和人民获得实实在在的利益。

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