商务部：中国与东盟进入了经贸合作的黄金时期

人民网北京9月27日电 （栗翘楚）今年是中国-东盟自贸区建成10周年，针对中国-东盟自贸区取得的成就，商务部部长助理李成钢在今天举行的国新办发布会上表示，10年来，中国-东盟自贸区有效推动区域内贸易、投资自由化、便利化，中国与东盟进入了经贸合作的黄金时期，双边贸易额从2010年的2928亿美元增长至2019年的6415亿美元。

据统计，截至2019年底，中国与东盟双向投资额达到2230亿美元，总体结构趋于平稳。中方在东盟设立了25个境外经贸合作区，东盟不仅在去年一跃成为中国第二大贸易伙伴，今年更是逆势成为中国第一大贸易伙伴。中国-东盟自贸区成为全球最具活力的自由贸易区之一。

李成钢表示，为了应对新冠肺炎疫情的影响，今年5月29日，双方发表了经贸部长关于《中国-东盟经贸部长关于抗击新冠肺炎疫情加强自贸合作的联合声明》，强调双方加强合作、坚定信心、消除疫情对全球和区域贸易投资的影响。承诺携手应对疫情，开展各层次和各领域的抗疫合作。充分肯定中国-东盟自贸区对促进双方贸易投资发展的重要作用，承诺保持市场开放，营造良好的贸易投资环境。

下一步，中国将会继续与东盟各国一道落实好这一《联合声明》，继续实施好中国-东盟自贸协定，使更多企业和民众在双方的抗疫合作和自贸协定实施中收获利益，为促进区域贸易投资的增长和后疫情时期区域经济快速复苏作出更多努力。

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