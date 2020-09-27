商务部：中国—东盟经贸合作呈现出全方位、宽领域、深层次等特点

人民网北京9月27日电 （栗翘楚）今年在国际贸易投资比较低迷的情况下，中国和东盟之间的贸易呈现出了较好态势。商务部部长助理李成钢在今天举行的国新办发布会上表示，今年前8个月，中国对东盟的进出口贸易额都是正增长，今年东盟成为中国的第一大贸易伙伴，体现了中国和东盟之间巨大的发展潜力和韧性，出现这样一种结果，原因大概有三个方面：

一是独特的地缘和经济条件。中国和东盟地缘相近，经济互补性强，开展贸易合作有得天独厚的优势。长期以来，中国-东盟贸易为双方的企业和消费者带来了实实在在的利益。双方的经贸合作呈现出全方位、宽领域、深层次的特点，为双方持续稳定发展奠定了良好基础。

二是优越的政策环境。中国-东盟自贸区为双方的经贸合作提供了优越的政策环境，自自贸区升级议定书全面生效以来，由于原产地规则、贸易通关协定、服务贸易、投资领域等方面的门槛都降低了，自贸区的红利得到了进一步的释放。

三是有效的抗疫合作。疫情之下，全球的经济都遭受重创，中国与东盟守望相助，积极开展抗疫合作，最大限度减少了疫情对双边贸易的影响。中国和东盟有关国家建立了商务人员往来的快捷通道，并积极探讨建立中国-东盟和东亚区域快捷通道和绿色通道网络，维护地区供应链产业链和金融的稳定。

“这三个方面使得中国在今年和东盟的经贸合作中一直保持着非常稳健的态势，东盟成为中国的第一大贸易伙伴。”李成钢表示，下一步，双方还会继续推动合作，不断向前发展，主要会聚焦在三个方面：

一是进一步加强抗疫合作。毕竟现在疫情还是困扰全球的一个大问题，所以中方愿意与东盟相互分享，统筹推进疫情防控和经济社会发展的经验，保障抗疫物资供应畅通，加强疫苗研发和生产合作，共同落实好关于抗击疫情、加强自贸合作的联合声明，维护产业链供应链稳定，保持人员往来和物流畅通。加快实施已经商定的经济技术合作项目。

二是推进经贸务实合作。推动“一带一路”倡议与各国发展战略进一步对接，加快地区经济的复苏进程，建设好中方企业在东盟国家建设的经贸产业园区，拓展数字贸易，跨境电商这些新的合作领域，利用线上和线下贸易投资展会与地区国家拓展彼此市场，加强对中小企业的支持力度，实现包容和可持续发展。

三是推动区域和全球一体化进程。深化中国东盟自贸区建设，继续推动中国-东盟东部增长区，澜湄跨境经济等次区域合作，推动RCEP年内如期签署。同时还要共同维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，反对单边主义、保护主义，推动建设开放型的世界经济，中国将会与东盟各国共同办好第17届东博会，更好的惠及双方的企业和人民。

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