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浦发银行发布全景银行蓝皮书 共创开放金融合作新未来

2020年09月27日17:25  来源：中国网
 

　　近年来，随着社会经济的高速发展，金融业积极利用信息技术和数字化手段，不断优化金融产品、创新业务模式。开放银行作为转型升级的创新模式，成为国内外各方关注的热点话题。

　　2018年7月，浦发银行在业内首家发布了API BANK无界开放银行，标志着国内关于开放银行的构想正式落地。2020年9月25日，在全球高级别金融科技大会——2020 INCLUSION 外滩大会上，浦发银行主办“开放金融与未来”论坛，并正式发布开放银行2.0——全景银行系列蓝皮书。

　　论坛上，浦发银行、太平洋保险、国泰君安证券等12家长三角区域的金融机构共同成立了“开放金融联盟”，旨在聚合银行、保险、证券等金融业态，通过成员间业务共享、科技赋能、生态共建等深度合作，实现优势互补、合作共赢、协同发展。

　　中国人民银行科技司司长李伟在论坛上发表演讲。他指出：“金融业务离不开实体经济的沃土、实体经济的发展也离不开金融的活水。开放银行要坚持双向赋能，建立金融业务和实体经济二者之间相互依托、相辅相成的良性生态体系。”

　　浦发银行董事长郑杨表示：“无论银行服务的形式如何变化，要始终努力做好三个‘坚持’，即坚持以客户为中心，客户体验为先；坚持促进开放融合，实现共同繁荣；坚持践行普惠金融，服务千行百业。”

　　浦发银行行长潘卫东表示：“我们顺应以客户为中心，以数字为手段，以智能化为引领的趋势，提出了新一代的开放银行——全景银行。未来，我们将以全景银行模式打造极致体验，以开放金融生态成就美好生活。”

　　服务好实体经济 打造极致的客户体验

　　去年出台的《金融科技发展规划(2019-2021年)》明确，要借助API深化跨界合作，拓展金融服务的广度和深度。当前，开放银行已逐渐成为我国商业银行提升服务能力、增强用户黏性的新途径，有助于促进银行业数字化转型、提升服务实体经济能效。

　　在本次论坛上，李伟指出，商业银行始终要把安全合规作为开放银行建设的根基和命脉，要树立正确的开放理念，坚持合规原则，筑牢守正底线，推动开放银行健康发展。

　　郑杨表示，两年来，在开放银行的建设和探索过程中，浦发银行不断思考开放银行的“变和不变”。首先要坚持的是以客户为中心，客户体验为先。浦发银行打造开放银行的初心就是要服务好实体经济，打造极致的客户体验。要通过开放银行平台建设，连接各类用户、服务及触点，通过以客户为中心、由场景连接的价值网，赋能客户成就每一个人。

　　其次，要坚持促进开放融合，实现共同繁荣。纵观全球，开放银行模式已经成为数字化领先银行发展的必然选择，金融机构之间不仅要有更深度的融合协作，还需要更广泛地与实体企业、科技公司等企业加强合作。通过开放共创、融合发展，拓展生态、创造价值，实现行业共同繁荣。

　　再次，要坚持践行普惠金融，服务千行百业。经济是肌体，金融是血脉。金融机构要不断拓展金融服务的广度和深度，运用数字科技手段解决传统模式下的信息不对称问题，并为中小微企业提供数字化赋能，通过科技真正推动金融服务下沉。

　　成立“开放金融联盟” 推动金融业整体协同发展

　　为助力上海金融科技中心建设、服务长三角一体化、推动金融业的整体协同发展，浦发银行联合太平洋保险、国泰君安证券倡议发起成立“开放金融联盟”。“希望通过各方的共同参与和协作，共同实现开放愿景再升级、开放形态再升级、治理体系再升级。”郑杨表示。

　　本次论坛上，在李伟司长、郑杨董事长、上海市地方金融监管局副局长葛平、上海市国资委副主任叶劲松的见证下，浦发银行、太保集团、国泰君安证券、中信建投证券、江苏银行、苏州银行、宁波银行、徽商银行、华安证券、上海农商行、国元证券、江苏苏宁银行等横跨银证保三个业态的12家机构签署开放金融联盟协议。

　　葛平指出，建设具有全球影响力和竞争力的金融科技中心，是新时代深入推进上海国际金融中心建设的新内涵，是贯彻国家战略推动金融中心和科创中心联动发展的重要着力点。成立开放金融联盟，聚合银证保多个金融业态，打造开放合作、共建共享的金融生态体系，将为行业的开放共享创造新模式，为上海金融科技中心建设掀起新高潮。

　　作为联盟成员代表，太平洋保险(集团)总裁傅帆表示，借助开放金融联盟这一平台，围绕科技、产品、服务这三个关键词与各成员单位深度合作，推动金融行业高质量的发展。国泰君安总裁王松则表示，开放金融联盟的成立将有效推动开放银行和开放证券的实现，希望与联盟成员单位共同营造多层次、跨领域的金融改革创新格局。

　　发布全景银行蓝皮书 重新定义开放银行

　　郑杨说：“在这个瞬息万变的数字化时代，开放银行的建设也要顺势而变，不断焕新自我，不断升级自我。”

　　在此次论坛上，浦发银行正式发布开放银行2.0——全景银行系列蓝皮书。“全景银行”的核心理念，是以“面向全用户、贯穿全时域、提供全服务、实现全智联”为愿景，以用户体验为驱动，以信任重塑位基础，以价值共创为目标，从客户体验、赋能增信、价值共创等维度重新定义开放银行，创新业务模式、拓展服务边界、重塑服务能力。

　　潘卫东表示，从开放银行1.0到2.0，浦发银行的思考与实践发生了三方面的变化。其一是“从内部到外部”，即从银行角度看客户，转变为从用户角度出发，智能、动态地感知和预判客户所需所想。其二是“从流量到留量”，即不仅是嵌入生态中，更要通过极致用户体验吸引用户、赢得信任。其三是从“实现到现实”，即从以数字化手段满足用户需求，升级为在数字世界中还原客户在物理世界的现实场景和真实感知。

　　潘卫东从愿景规划、商业模式、场景建模、安全治理等方面对全景银行蓝皮书进行了解读，“全景银行要建立更高的信任价值，就要同时提升‘EQ用户体验水平’和‘IQ服务智能度’。EQ用户体验水平越高，银行越要能有效整合自身及生态合作伙伴的资源，满足用户多样化的需求；IQ服务智能度越高，银行越要能精准、及时地洞察用户的需求，匹配合适的产品和服务，并与用户进行智能交互。”

　　潘卫东还特别介绍了全景银行的CARE安全模型。该模型以开放能力(Capability)为核心，从保障体系(Assurance)、风险轮廓(Risk)和生态各方(Ecosystem)三个维度，提出了构建安全体系的创新方法。

　　全景银行蓝皮书作为浦发银行开放金融的重要成果，旨在推动开放银行建设，促进金融融入实体，实现行业共建、规范有序，为提升我国开放银行整体水平提供思路和参考。

　　本次论坛还邀请新加坡金管局(MAS)副首席金融科技官Damien Pang，中国银行业协会首席信息官高峰，星展银行集团首席信息官、集团技术与运营主管黄惠锦，融创中国执行总裁兼融创文旅集团总裁路鹏，银行业架构网络(BIAN)执行董事Hans Tesselaar，IBM商业价值研究院银行与金融市场全球研究主管 Paolo Sironi等专家，在监管治理、转型实践、生态共建等多个领域开展了主题分享。

　　业内人士认为，浦发银行全景银行蓝皮书的面世，标志着开放银行已经步入新的发展阶段。正如郑杨所言：“希望各方携手共进，谱写全景银行的新篇章，共创开放金融合作的新体系、新未来。”

(责编：乔雪峰、毕磊)
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