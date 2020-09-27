渤海银行北京分行9月开展金融知识普及月活动

为深入贯彻落实监管部门《关于开展2020年“金融知识普及月金融知识进万家、争做理性投资者、争做金融好网民”活动的通知》及总行要求，渤海银行北京分行9月积极组织开展多样化、持续化的金融活动，让金融知识走进千家万户，共创和谐金融环境。

在全辖网点的厅堂悬挂横幅、电子屏滚动播放监管视频、海报及活动口号、在网点公众教育区摆放充足金融知识宣传材料，营造浓厚宣传氛围。大堂经理作为金融知识宣传员，主动做好厅堂内金融知识讲解工作，将金融宣教穿插于厅堂服务中。

全天候、开放化的公众号宣传。通过官方微信公众号“消保宣教”、“消保课堂”专栏统一推送北京银保监局消费提示、对活动主题内容进行宣教。围绕存款保险、防范电信诈骗、防范非法集资、个人信息保护等相关知识推送普及文章，全力做好金融知识普及工作。

开展覆盖面广、受众量大的线上宣传。通过组织微信沙龙、直播间讲座，制作消保短视频、微信图文、H5等线上宣传素材等“非接触式”宣传方式，开展线上活动。采用图文并茂的形式，以群众喜闻乐见的形式传播金融知识，向社区居民进行温馨提示、为群众提供便捷金融咨询，切实取得线上宣传实效。

为了更好的进行宣传活动，奥体支行为客户制作了H5，放上了非法集资的宣传小视频。视频内容来自于真实的宣教案例，生动活泼，贴近生活。他们把H5转发至朋友圈，让更多的客户进行传阅。

开展公益性、易传播的线下宣传。活动期间主动走出网点、走进社区、走进公园，组织开展有针对性、有特色的金融知识宣教活动。大堂经理通过对来行客户及周边社区、公园发放宣传材料、以“消保课堂”“趣味问答”等形式，寓教于乐的宣传方式，告诉老年人、务工人员等低净值人群守住血汗钱、保卫养老钱，拒绝高利诱惑、远离非法集资。

总部基地支行来到丰台科丰生态主题公园，活动现场，工作人员以发放宣传折页、现场讲解的方式，为前来参加活动的公园舞蹈队重点普及防范非法金融活动的相关内容，包括电信诈骗常见手段、保护个人金融信息、支付安全、防范非法集资等金融知识。面向金融消费者、投资者和广大人民群众，宣传基础金融知识和风险防范技能，提升其金融素养和风险责任意识，免受违法违规金融活动侵害，引导消费者和投资者理性选择，正确使用金融产品和服务，让金融的发展更好地满足人民日益增长的美好生活需要。

经济技术开发区支行来到天华园路附近社区进行宣传活动，活动内容主要以宣传防范电信诈骗及非法集资为主。工作人员为居民讲解包括假冒领导诈骗、虚构中奖诈骗、非法集资诈骗、冒充银行以系统升级为由要求受害人登录指定网址，从而实施犯罪等典型诈骗案例，提高消费者风险意识和自我保护能力。宣传普及常用投资理财知识，提示消费者充分认识自己的风险承受能力，理性选择适合自己的产品，远离高息诱惑，避免盲目投资和冲动交易。（牛广文）

(责编：乔雪峰、毕磊)